Динамо Загреб - Вильярреал 0:1. Не Киев, но так же уверенно

С первых минут встречи подопечные Унаи Эмери взяли мяч под свой контроль и владели территориальной инициативой. Хорваты, ожидаемо, отошли назад и сделали ставку на игру "вторым номером". Динамовцы отлично смотрелись на стандартных положениях, в частности хозяева поля в первые пару минут выдали опасную серию из угловых ударов.

"Желтая субмарина" действовала более академично, перекатывая мяч и использую в атаке домашние заготовки по продвиженую к чужим воротам. В одной из таких позиционных атак на 19-й минуте "Вильярреал" имел хороший шанс, чтобы открыть счет, но Жерару Морено не хватило каких-то сантиметров для попадания в створ ворот "Динамо". Гости хоть и больше владели мячем, и наносили больше ударов, но действовали довольно вальяжно при потере игрового снаряда. На 27-й минуте поединка такая игра испанцев привела к провалу в обороне и пропущенному голу от Оршича, правда на счастье "Вильярреала" арбитр матча зафиксировал положение "вне игры" у Атимвена на начальной стадии атаки.

Казалось, что первый тайм закончится при нулях на табло (это было бы максимально справедливо при игре, которую показали коллективы), но Жерар Морено хитро сыграл в штрафной соперника и пробил в руку Теофилю-Катрину. Судья показал на "точку", а испанский форвард уверенно развел Ливаковича и мяч по разных углах.

Вторая половина встречи началась полярно первой - теперь уже Загреб больше владел мячем и прижал гостей к свой лицевой линии. Это и неудивительно, игроки Унаи Эмери выполнили задачу минимум на гостевую встречу, забив выездной мяч и старались успокоить темп игры. Правда, так продолжалось не долго, и после 55 минуты "Вильярреал" снова завладел инициативой и показывал очень интересные маневры на половине динамовцев.

Команды демонстрировали интересный и довольно качественный футбол, несмотря на разные стили, не отсиживались в обороне, а старались максимально быстро пройти центр поля. В последние 20 минут встречи, подопечные Дамира Кржнара немного подсели физически, не хватало сил выбегать в резкие выпады - это также сказывалось на большом количестве брака в последней трети поля. В свою очередь "желтая субмарина" была не против удвоить свое преимущество в счете и продолжала массивное наступление.

Испанцы мастерски в концовке матча перекрыли кислород хорватам в атаке и на классе довели встречу до положительного для себя итога. Злой гений Лиги Европы Унаи Эмери уже в 3-й раз в текущей еврокубковой кампании побеждает клуб с именем "Динамо" и уверенно шагает к очередному европейскому титулу.

Лига Европы 2020/2021. Четвертьфинал, 8 апреля, 22:00

Хорватия. Загреб. Стадион: "Максимир"

"Динамо" (Загреб) - "Вильярреал" 0:1

Голы: Жерар Морено 43 (пенальти)

"Динамо": Ливакович, Ристовски, Лауритсен, Теофиль-Катрин, Гвардиол (Леовац 72), Якич (Кастрати 57) , Маер (Франич 82), Атьемвен (Петкович 57), Адеми, Оршич (Толич 82), Иванушец.

"Вильярреал": Рульи, Пау Торрес, Альбиоль, Фойт, Педраса, Парехо, Капу, Тригерос (Пенья 86), Чуквуэзе (Гомес 68), Бакка (Алькасер 46), Жерар Морено.

Предупреждения: Жерар Морено 75

Арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)