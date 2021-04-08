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Без зрителей? Голый забег во время матча Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)
Без зрителей? Голый забег во время матча Лиги Европы

Фото: Скріншот із Megogo

Новина українською

В Испании в городе "Гранада" во время первого поединка 1/4 Лиги Европы "Гранада" - "Манчестер Юнайтед" случился курьез.

На 6 минуте на поле стадиона "Нуэво Лос Карменес" выбежал голый мужчина. Когда он подбегал к середине поля, его поймала охрана.

Произошло это как раз тогда, когда в атаку выбегала английская команда. Из-за появления неизвестного на поле матч пришлось прервать буквально на 10 секунд.

Поединок играют без зрителей из-за пандемии коронавируса.

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В статье: Лига Европы Гранада Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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янковский ян (Запорожье)
08.04.2021 в 23:30
Ну ладно когда куча зрителей и стюарды не могут сразу отличить этих бегунов. Но тут? Тут как он мог попасть
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Динамист (Киев)
08.04.2021 в 22:54
И УЕФА говорит что у нас не готовы стадионы и безопасность????
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