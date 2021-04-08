Без зрителей? Голый забег во время матча Лиги Европы

В Испании в городе "Гранада" во время первого поединка 1/4 Лиги Европы "Гранада" - "Манчестер Юнайтед" случился курьез.

На 6 минуте на поле стадиона "Нуэво Лос Карменес" выбежал голый мужчина. Когда он подбегал к середине поля, его поймала охрана.

Произошло это как раз тогда, когда в атаку выбегала английская команда. Из-за появления неизвестного на поле матч пришлось прервать буквально на 10 секунд.

Поединок играют без зрителей из-за пандемии коронавируса.