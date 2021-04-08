Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Без зрителей? Голый забег во время матча Лиги Европы
Фото: Скріншот із Megogo
В Испании в городе "Гранада" во время первого поединка 1/4 Лиги Европы "Гранада" - "Манчестер Юнайтед" случился курьез.
На 6 минуте на поле стадиона "Нуэво Лос Карменес" выбежал голый мужчина. Когда он подбегал к середине поля, его поймала охрана.
Произошло это как раз тогда, когда в атаку выбегала английская команда. Из-за появления неизвестного на поле матч пришлось прервать буквально на 10 секунд.
Поединок играют без зрителей из-за пандемии коронавируса.
Популярное сейчас
- Артем Довбик - о штрафах в Дании, возвращении в Днепр и атмсофере в сборной Украины
- Футзал. Матч Украины и Албании отменён
- Впервые в Украине болельщики смогут купить акции футбольного клуба
- УЕФА запретил игроку Славии участие в первом матче 1/4 ЛЕ с Арсеналом
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО
- Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО