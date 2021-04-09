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Аякс – Рома 1:2. Обзор матча, видео голов
Фото: AS Roma
Первый поединок 1/4 Лиги Европы, в котором единственная голландская команда этого этапа еврокубков принимает единую итальянскую.
Аякс - Рома 1:2
Гол: Классен (39) - Пеллегрини (57), Ибаньес (87)
Обзор матча
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