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Аякс – Рома 1:2. Обзор матча, видео голов

Лига Европы
(1 голосов)
Аякс – Рома 1:2. Обзор матча, видео голов

Фото: AS Roma

Новина українською

Первый поединок 1/4 Лиги Европы, в котором единственная голландская команда этого этапа еврокубков принимает единую итальянскую.

Аякс - Рома 1:2

Гол: Классен (39) - Пеллегрини (57), Ибаньес (87)

Обзор матча

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В статье: Аякс (Амстердам) Лига Европы Рома (Рим) Дави Классен
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