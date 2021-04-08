ЛЕ. Аякс - Рома 1:2. Римляне защищают Италию и Фонсеку

Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

Амстердам. "Йохан Кройф Арена"

"Аякс" - "Рома" 1:2

Голы: Клаассен 39 - Пеллегрини 57, Ибаньес 87

Нереализованный пенальти: Тадич 53 (вратарь)

"Аякс": Схерпен, Ренш (Клайбер 79), Тимбер, Мартинес, Тальяфико, Гравенберх, Альварес, Клаассен, Антони (Идрисси 88), Нерес (Бробби 64), Тадич

"Рома": Пау Лопес, Ибаньес, Манчини, Кристанте, Б. Перес, Диавара, Верету (Вильяр 77), Спинаццола (Калафиори 29), Педро (К. Перес 89), Пеллегрини, Джеко (Майораль 77)

Предупреждения: Ренш 71, Мартинес 86 - Б. Перес 78, Кристанте 90, Калафиори 90+4

Главный арбитр: Сергей Карасев (Россия)

"Рома", ты - Италия". "Защищай Италию и Фонсеку". Такими заголовками итальянские СМИ провожали последнюю итальянскую команду в Еврокубках. Защита и вправду требовалась. Тому же Фонсеке после всего восьми очков в семи последних матчах лиги, семи очков отставания от Топ-4 Серии А угрожает уход летом. Тем более, что говорят о ссоре с игроками в раздевалке, о недовольстве его слишком легкими тренировками. С таким багажом и приходилось ехать в гости к команде, впервые с 1995-го года установившей серию из 24-ех матчей без поражений. Выигравшей 18 матчей из 19-ти последних.

Были ли шансы? Вообще-то, да. "Аякс" собирался установить рекорд Лиги Европы, выиграв 11-ый домашний матч в турнире подряд, не считая Квалификацию. Но если считать ее, в последних четырех матчах турнира в Амстердаме результаты были 0:1, 2:1, 2:1, 3:0. Трое первых - не самые лучшие для двухматчевой дуэли. А итальянцев он и вовсе не переигрывал дома в Еврокубках уже 18 лет и десять раз подряд. С третьим вратарем Схерпеном, без лидеров обороны Дейли Блинда и Мазрауи и первого форварда Аллера "аяксиды" были ослаблены. И "волки" поборолись. Несмотря на привычные глупости в обороне.

Перед матчем Фонсека и его подопечные говорили об идеальной обороне, об избежании ошибок, тренер требовал не подпускать соперника к воротам. Главный план, в принципе, работал. Под агрессивным прессингом и попытками то забросов по центру, то с флангов, то фланговыми комбинациями гости нередко нервничали, но в итоге справлялись. Сами также нередко были на мяче, а контратаковали на флангах опаснее хозяев. Джеко мог и попасть с немного острого угла, "пушку" Кристанте издали отбил Схерпен. "Аякс" организовал лишь одну комбинацию на правом фланге. Тадич не сумел закрутить.

Потому по течению игры гол выглядел странным и незаслуженным. Хотя не для тех, кто следит за "Ромой". Ее глупые ошибки при попытках короткого паса в обороне уже не раз и не десять приводили к пропущенным. Здесь Диавара отдал ужасный пас назад, Ибаньес вместо попытки атаковать либо мяч, либо игрока, застрял как олень перед фарами автомобиля. Позволив Клаассену и Тадичу легко разыграть. Таким образом, Дави подтвердил кличку "Мистер 1:0". Этот гол стал его 13-ым в сезоне во всех турнирах. И девятым, сделавшим счет именно таким.

Второй тайм нидерландцы начали мощным давлением. А оборона итальянцев продолжала чудить. Вратарь Лопес отдал мяч сопернику. Ибаньес зацепил Тадича. К счастью для гостей, серб простил их, в первом эпизоде не попав по мячу, а во втором исполнив пенальти плохо по центру. Тут же помог и Схерпен, проводивший лишь третий матч за клуб. Он поймал "бабочку" при довольно слабом штрафном Пеллегрини в его угол. До этого еще и Джеко не попал в ближний угол. Эти события вернули "Роме" спокойствие первых 30-ти минут матча. И она вновь собралась обороняться. На этот раз даже не ища мяч.

Такая тактика была рискованной. После минут десяти шока "Аякс" начал создавать моменты. Лопес отбил удар Тальяфико с линии штрафной, затем блестяще выиграл дуэль с вышедшим на замену Бробби, отбил удары Антони пяткой в упор и головой. Чем, впрочем, помог своей команде выстоять. Более того, на 87-ой минуте Клаассен и Ибаньес поменялись ролями. При подаче углового первый выбил мяч плохо, второй принял его на грудь и слета влепил в "девятку". Принеся своей команде немалое преимущество перед домашним матчем.

В последние два года "Аякс" вылетал из Лиги Чемпионов уже на стадии группового турнира. Прежде всего - из-за плохой домашней формы (шесть поражений в 11-ти последних матчах в Амстердаме) и жуткой наивности. В Лиге Европы также наивно вылетел год назад от скромного "Хетафе". Голландская лига, над которой он издевается, несколько обманула его, заставив думать, что готов к большим победам. А "Рома" победила как раз на характере, благодаря борьбе, опыту. В первом тайме еще и переиграла соперника тактически. В Лиге Европы она чувствует себя совершенно иначе, чем в Серии А.