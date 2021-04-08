Лига Европы. Гранада - Ман Юнайтед 0:2. На классе, в английском стиле

Лига Европы, 1/4 финала, первый матч

"Эстадио Нуэво Лос Карменес" (Гранада)

Главный арбитр: Артур Диаш (Португалия)

Достаточно легкий поединок для "красных дьяволов". "Насриды" давали владеть мячом и создавать моменты, редко выбегая в контратаки. Когда такое случалось, то гости грубо встречали соперника. Следствием этого является пять предупреждений в "манкунианцев". Для Мактомини, Шоу, и Магуайра они стали вторыми в этом розыгрыше ЛЕ, поэтому они пропустят ответный матч в Англии.

"Гранада" с первых минут выставила свои мощные защитные редуты. "Манчестер Юнайтед" не очень-то пытался сразу их преодолеть и искал слабые точки. Однако их нашли в обороне гостей: обнаженный мужчина пробежался половиной поля "манкунианцев" и покрутился на газоне. Как он туда попал - одному ему известно, ведь матч без болельщиков. Это было самое интересное событие за первую половину тайма.

En el partido de Granada ???? Manchester United no hay público, sin embargo, esto no paró al hincha que quiso entrar desnudo y tirarse sobre el campo de juego .



???????????? #UEL pic.twitter.com/C3wzt41JnD — Juanes vallejo ???? (@JuanesVallejo_) April 8, 2021

Первым игровым опасным моментом сразу стал гол. Линделёф длинной передачей со своей половины поля нашел Рашфорда, который избежал офсайда и выбежал один на один с Руем Силвой. Английский нападающий свой момент реализовал, пробив низом в правый угол мимо голкипера. Почти идентичный гол имени Крооса-Винисиуса во вторничном матче "Реал" - "Ливерпуль".

Этот мяч стал для Рашфорда восьмым в этом сезоне еврокубков (6 ЛЧ + 2 ЛЕ). Он стал первым английским футболистом со времен Бобби Чарльтона (1964/1965), кто сумел столько раз отличиться за "МЮ" в одной еврокампании.

8 - Marcus Rashford is the first English player to score eight goals for @ManUtd in European competition in a single season (excluding qualifiers) since Bobby Charlton in 1964-65. Footsteps. #UEL pic.twitter.com/pskfaBm3OI — OptaJoe (@OptaJoe) April 8, 2021

"Гранада" даже сумела огрызнуться, выдав ударную завершающую пятиминутку тайма. Сначала Монторо пробил в штангу, а затем Сольдадо после подачи с углового не попал в створ ворот. Также в первой половине встречи несколько раз пробил Кеннеди из-за пределов штрафной, но постоянно в руки Де Хеа.

Во втором тайме не только испанцы выстроили линию обороны. "Манчестер Юнайтед" устраивал такой счет, поэтому они не рвались сломя голову вперед. Центральная защитная зона обеих команд была как бы под ключом, поэтому единственным утешением для хозяев и гостей оставались дальние удары и навесы. Все неточно. Кроме одного момента. В конце матча Брис, который вышел на замену, ударил по лицу Бруно Фернандеша в своей же штрафной. Непонятный фол. Португальский полузащитник "красных дьяволов" пробил "с точки" в правой угол от от Руя Силвы, который угадал направление несильного удара своего соотечественника, однако мяч предательски юркнул в сетку ворот. 23-й гол в этом сезоне для Бруно. И 19 мяч с пенальти из 20 попыток в футболке "МЮ".

19/20 - Bruno Fernandes has scored 19 of his 20 penalties taken for Manchester United in all competitions. Reliable. #UEL pic.twitter.com/UjtviUXVK7 — OptaJoe (@OptaJoe) April 8, 2021

Уверенно одерживают победу подопечные Сульшера. Преимуществом стал индивидуальный класс игроков, которые были сильнее соперника в тот момент, когда это было нужно. "Манкунианцы" спокойно могут готовиться к воскресному поединку против "Тоттенхэма".

"Гранада" - "Манчестер Юнайтед" 0:1

Гол: Маркус Рашфорд 31, Бруно Фернандеш 90 пен.

"Гранада": Силва Р. - Диас, Вальехо, Дуарте (Санчес Г. 54), Нева (Фулькье 74) - Эррера Я., Гоналон (Брис 86) - Кеннеди (Мачис 74), Монторо, Пуертас - Сольдадо (Суарез Чаррис 86)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Ван Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу (Теллес 46) - Погба (Матич 73), Мактомини - Джеймс, Фернандеш, Рашфорд (Кавани 65) - Гринвуд (Ван Де Бек 85)

Предупреждения: Дуарте 51, Брис 89 - Погба 8, Мактомини 40, Шоу 43, Магуайр 72, Матич 84