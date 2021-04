Лига Европы. Гранада - Ман Юнайтед 0:2. На классе, в английском стиле

Лига Европы, 1/4 финала, первый матч

"Эстадио Нуэво Лос Карменес" (Гранада)

Главный арбитр: Артур Диаш (Португалия)

Достаточно легкий поединок для "красных дьяволов". "Насриды" давали владеть мячом и создавать моменты, редко выбегая в контратаки. Когда такое случалось, то гости грубо встречали соперника. Следствием этого является пять предупреждений в "манкунианцев". Для Мактомини, Шоу, и Магуайра они стали вторыми в этом розыгрыше ЛЕ, поэтому они пропустят ответный матч в Англии.

"Гранада" с первых минут выставила свои мощные защитные редуты. "Манчестер Юнайтед" не очень-то пытался сразу их преодолеть и искал слабые точки. Однако их нашли в обороне гостей: обнаженный мужчина пробежался половиной поля "манкунианцев" и покрутился на газоне. Как он туда попал - одному ему известно, ведь матч без болельщиков. Это было самое интересное событие за первую половину тайма.

Первым игровым опасным моментом сразу стал гол. Линделёф длинной передачей со своей половины поля нашел Рашфорда, который избежал офсайда и выбежал один на один с Руем Силвой. Английский нападающий свой момент реализовал, пробив низом в правый угол мимо голкипера. Почти идентичный гол имени Крооса-Винисиуса во вторничном матче "Реал" - "Ливерпуль".

Этот мяч стал для Рашфорда восьмым в этом сезоне еврокубков (6 ЛЧ + 2 ЛЕ). Он стал первым английским футболистом со времен Бобби Чарльтона (1964/1965), кто сумел столько раз отличиться за "МЮ" в одной еврокампании.

8 - Marcus Rashford is the first English player to score eight goals for @ManUtd in European competition in a single season (excluding qualifiers) since Bobby Charlton in 1964-65. Footsteps. #UEL pic.twitter.com/pskfaBm3OI