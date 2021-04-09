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Арсенал – Славия 1:1. Видео голов, обзор матча
Фото: Squawka
Лидер чешского чемпионата на выезде встречался с 10-й командой Англии в первом поединке 1/4 Лиги Европы сезона 2020/21.
Арсенал - Славия 1:1
Голы: Николя Пепе (86) - Голеш (90+4)
Обзор матча
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