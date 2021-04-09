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Вратарь Ромы, лидеры МЮ и Вильярреала: стали известны претенденты на приз игроку недели в ЛЕ

Лига Европы
(1 голосов)

Бруну может претендовать на подобные трофеи и в Лиге чемпионов

Вратарь Ромы, лидеры МЮ и Вильярреала: стали известны претенденты на приз игроку недели в ЛЕ

Фото: EFE

Новина українською

Пресс-служба УЕФА запустила голосование за лучшего футболиста первых матчей ¼ финала второго по значимости клубного европейского турнира. В список претендентов вошло четыре исполнителя.

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Вратарь итальянской "Ромы" Пау Лопес оформил 8 сэйвов в матче с амстердамским "Аяксом" (2:1), также голкипер отразил 11-метровый. Хавбек английского "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш реализовал пенальти в матче с испанской "Гранадой" (2:0).

Автограф нападающего Жерара Морено, также с точки, принес победу "Вильярреалу" над загребским "Динамо" (1:0). Защитник пражской "Славии" Томаш Голеш сравнял цифры на табло под занавес встречи с лондонским "Арсеналом" (1:1).

Вратарь Ромы, лидеры МЮ и Вильярреала: стали известны претенденты на приз игроку недели в ЛЕ - изображение 1

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В статье: Лига Европы Бруну Фернандеш Херард Морено Пау Лопес Жерар Морено
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Источник:
UEFA

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