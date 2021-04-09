Вратарь Ромы, лидеры МЮ и Вильярреала: стали известны претенденты на приз игроку недели в ЛЕ

Пресс-служба УЕФА запустила голосование за лучшего футболиста первых матчей ¼ финала второго по значимости клубного европейского турнира. В список претендентов вошло четыре исполнителя.

Вратарь итальянской "Ромы" Пау Лопес оформил 8 сэйвов в матче с амстердамским "Аяксом" (2:1), также голкипер отразил 11-метровый. Хавбек английского "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш реализовал пенальти в матче с испанской "Гранадой" (2:0).

Автограф нападающего Жерара Морено, также с точки, принес победу "Вильярреалу" над загребским "Динамо" (1:0). Защитник пражской "Славии" Томаш Голеш сравнял цифры на табло под занавес встречи с лондонским "Арсеналом" (1:1).