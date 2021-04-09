Вратарь стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

Лучшим игроком недели в Лиге Европы стал голкипер римской "Ромы" Пау Лопес.

26-летний испанец сделал 8 спасений и отразил пенальти в гостевом матче с амстердамским "Аяксом" в 1/4 финала ЛЕ. "Рома" одержала победу со счетом 2:1.

В 1/8 ЛЕ "Рома" с Пау Лопесом на воротах выбила из турнира донецкий "Шахтер" (3:0, 2:1).

В этом сезоне голкипер провел 30 поединков за "Рому" во всех турнирах, пропустил 32 гола. 9 поединков сыграл на ноль.

На звание лучшего игрока, как сообщает УЕФА, также претендовали Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Томаш Голеш ("Славия", Прага) и Жерар Морено ("Вильярреал").