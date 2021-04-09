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Вратарь стал лучшим игроком недели в Лиге Европы
Дал команде толчок
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
Лучшим игроком недели в Лиге Европы стал голкипер римской "Ромы" Пау Лопес.
26-летний испанец сделал 8 спасений и отразил пенальти в гостевом матче с амстердамским "Аяксом" в 1/4 финала ЛЕ. "Рома" одержала победу со счетом 2:1.
В 1/8 ЛЕ "Рома" с Пау Лопесом на воротах выбила из турнира донецкий "Шахтер" (3:0, 2:1).
В этом сезоне голкипер провел 30 поединков за "Рому" во всех турнирах, пропустил 32 гола. 9 поединков сыграл на ноль.
На звание лучшего игрока, как сообщает УЕФА, также претендовали Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Томаш Голеш ("Славия", Прага) и Жерар Морено ("Вильярреал").
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