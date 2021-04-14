УЕФА дисквалифицировал игрока Славии на 10 матчей за расизм

УЕФА принял решение дисквалифицировать хавбека "Славии" Онджея Куделу на 10 матчей под эгидой организации за расизм в адрес игрока "Рейнджерс" Гленна Камара.

Скандальный инцидент произошел 18 марта в Глазго во время матча команд в Лиге Европы. Чехи тогда победили 2:0 и прошли дальше.

Одну игру дисквалификации Кудела уже отсидел - в гостях с "Арсеналом" (1:1). Остается еще девять, и он никак не успеет их отсидеть до старта Евро-2021, где имел все шансы сыграть за сборную Чехии.

"Славия" и Кудела свою вину не признают и будут подавать апелляцию. Это их последняя надежда хоть немного скостить суровый приговор.

Интересно, что и Гленн Камара тоже получил от УЕФА три матча дисквалификации - за то, что напал на Куделу в подтрибунном помещении после игры.