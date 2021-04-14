Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УЕФА дисквалифицировал игрока Славии на 10 матчей за расизм
Он пропустит Евро-2021
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ian MacNicol
УЕФА принял решение дисквалифицировать хавбека "Славии" Онджея Куделу на 10 матчей под эгидой организации за расизм в адрес игрока "Рейнджерс" Гленна Камара.
Скандальный инцидент произошел 18 марта в Глазго во время матча команд в Лиге Европы. Чехи тогда победили 2:0 и прошли дальше.
Одну игру дисквалификации Кудела уже отсидел - в гостях с "Арсеналом" (1:1). Остается еще девять, и он никак не успеет их отсидеть до старта Евро-2021, где имел все шансы сыграть за сборную Чехии.
"Славия" и Кудела свою вину не признают и будут подавать апелляцию. Это их последняя надежда хоть немного скостить суровый приговор.
Интересно, что и Гленн Камара тоже получил от УЕФА три матча дисквалификации - за то, что напал на Куделу в подтрибунном помещении после игры.
Популярное сейчас
- Стало известно решение КДК УАФ касательно выступлений украинцев за команды из так называемых ЛНР и ДНР
- (Анти) Герой футбольного дня. Екатерина Монзуль
- Бывший тренер Металлиста-1925 возобновил карьеру игрока
- Все из-за денег. СМИ отрицают возможность летнего перехода Ярмоленко в Динамо
- Настоящий кормилец. Евгений Селезнев варит постный борщ для своей семьи. ВИДЕО
- Голый мужчина, который вырвался на поле во время матча Гранады и МЮ. Кто он?