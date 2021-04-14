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УЕФА дисквалифицировал игрока Славии на 10 матчей за расизм

Лига Европы
(1 голосов)

Он пропустит Евро-2021

УЕФА дисквалифицировал игрока Славии на 10 матчей за расизм

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ian MacNicol

Новина українською

УЕФА принял решение дисквалифицировать хавбека "Славии" Онджея Куделу на 10 матчей под эгидой организации за расизм в адрес игрока "Рейнджерс" Гленна Камара.

Скандальный инцидент произошел 18 марта в Глазго во время матча команд в Лиге Европы. Чехи тогда победили 2:0 и прошли дальше.

Одну игру дисквалификации Кудела уже отсидел - в гостях с "Арсеналом" (1:1). Остается еще девять, и он никак не успеет их отсидеть до старта Евро-2021, где имел все шансы сыграть за сборную Чехии.

"Славия" и Кудела свою вину не признают и будут подавать апелляцию. Это их последняя надежда хоть немного скостить суровый приговор.

Интересно, что и Гленн Камара тоже получил от УЕФА три матча дисквалификации - за то, что напал на Куделу в подтрибунном помещении после игры.

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Славия (Прага) Глен Камара Ондржей Кудела
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (1)
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Djon (Киев)
14.04.2021 в 21:19
Цікаво виходить - білий ігрок щось сказав у сторону африканця - і це расизм. 10 матчів дискалифікації. Африканець побив білого ігрока - і це хуліганство, ніякого расизму і тільки 3 матчі дискаліфікації. У світі зовсім з глузду з'їхали з цим расизмом.
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