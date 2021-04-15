"Возможно, это самый важный матч сезона". Фонсека - о предстоящей игре с Аяксом

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека поделился ожиданиями от ответного матча против "Аякса" в 1/4 финала Лиги Европы.

"Возможно, это самый важный матч сезона на данный момент. Мы должны отдавать себе отчет в том, что нам противостоит сильная команда. Надо забыть результат первого матча. Но все это игроки знают. Борьба еще не окончена.

Нам надо провести еще один идеальный матч, чтобы пройти дальше", - отметил Фонсека.