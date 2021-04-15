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"Возможно, это самый важный матч сезона". Фонсека - о предстоящей игре с Аяксом

Лига Европы
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Наставник "римлян" настроен на победу

"Возможно, это самый важный матч сезона". Фонсека - о предстоящей игре с Аяксом

Фото: uefa.com

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека поделился ожиданиями от ответного матча против "Аякса" в 1/4 финала Лиги Европы.

"Возможно, это самый важный матч сезона на данный момент. Мы должны отдавать себе отчет в том, что нам противостоит сильная команда. Надо забыть результат первого матча. Но все это игроки знают. Борьба еще не окончена.

Нам надо провести еще один идеальный матч, чтобы пройти дальше", - отметил Фонсека.

Напомним, что матч "Рома" - "Аякс" состоится сегодня, 15 апреля в 22:00 (по киевскому времени). Первая игра завершилась победой "римлян" со счетом 2:1.

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В статье: Аякс (Амстердам) Паулу Фонсека Рома (Италия)
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Источник:
UEFA

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