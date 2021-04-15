Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Возможно, это самый важный матч сезона". Фонсека - о предстоящей игре с Аяксом
Наставник "римлян" настроен на победу
Фото: uefa.com
Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека поделился ожиданиями от ответного матча против "Аякса" в 1/4 финала Лиги Европы.
"Возможно, это самый важный матч сезона на данный момент. Мы должны отдавать себе отчет в том, что нам противостоит сильная команда. Надо забыть результат первого матча. Но все это игроки знают. Борьба еще не окончена.
Нам надо провести еще один идеальный матч, чтобы пройти дальше", - отметил Фонсека.
Напомним, что матч "Рома" - "Аякс" состоится сегодня, 15 апреля в 22:00 (по киевскому времени). Первая игра завершилась победой "римлян" со счетом 2:1.
Популярное сейчас
- Претенденты на Довбика, определено будущее Шабанова. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Боруссия Дортмунд - Манчестер Сити 1:2. Обзор матча, видео голов
- Футзал. Сборная Украины вышла на Евро-2022
- Славия - Арсенал. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы на 15.04.21
- Настоящий кормилец. Евгений Селезнев варит постный борщ для своей семьи. ВИДЕО
- Алиссон сбрил усы после поражения Ливерпуля от Реала в Лиге чемпионов. ВИДЕО