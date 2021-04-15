Вильярреал - Динамо Загреб 2:1. Динамовцы из Загреба также не помеха

Ответный поединок начался по аналогичному сценарию матча в Загребе: "желтая сумбарина", как и следует хозяевам поля завладела мячем и территориальной инициативой. В свою очередь хорваты отошли назад и закономерно сделали ставку на контрвыпады и игру "вторым номером". В первые минуты на лице у Дамира Кржнара было легкое непонимание ситуации на поле, как же решить задачу прохода в полуфинал Лиги Европы, уж слишком спокойно и уверенно смотрелись подопечные Унаи Эмери.

Впринципе, исходя из темпа игры, испанцы могли снимать все вопросы в противостоянии уже на 25-й минуте встречи - Чуквезе замыкал скидку от Капу, но мощный удар нигерийца пришелся в стойку ворот динамовцев. Спустя три минуты последовала ответка от "Динамо", теперь уже Оршич пробивал опасно слету - мяч прошел над перекладиной ворот Рульи.

Команда Эмери продолжала давить, и на 37-й минуте добилась своего. Чуквезе смог реабилитироваться за промах десятиминутной давности и выкатил мяч на пустые ворота Пако Алькасеру. Арбитр встречи Данни Маккели обратился к ВАР, чтобы проверить эпизод на наличие офсайда у игрока сборной Нигерии, но все-таки засчитал взятие ворот и указал на центр поля.

Задача перед "Динамо" усложнилась запредельно. "Вильярреал" и не думал останавливаться, и под занавес первого тайма еще раз расписался в воротах Загреба, на этот раз центральный защитник хозяев Рауль Альбиоль протащил мяч по правому флангу, пробил по воротах, а на добивании успешно сыграл нападающий Жерар Морено.

На вторые 45 минут "желтая субмарина" вышла максимально раскрепощенной, счет двух встреч позволял играть в свое удовольствие. "Динамо" также понимал свою участь, и особо не знал как вскрывать оборонительные рядуты хозяев поля. Команды продолжали обмениваться моментами, но все так же больше игровым снарядом продолжали владеть футболисты "Вильярреала".

Загреб смог все-таки демобилизоваться и после череды неплохих выпадов довести атаку до логического завершения. На 74-й подопечные Дамира Кржнара сумели отквитать один мяч, благодаря точному удару Оршича - уже 5-му в текущем сезоне Лиги Европы. "Вильярреал" молниеносно ответил на забитый мяч опасной контратакой, но Чуквезе очень не везло в этот в вечер - нигериец снова угодил в каркас ворот.

В концовке динамовцы пошли в финальный штурм, но он не принес никаких дивидендов. В итоге уверенная и спокойная победа "желтой субмарины". Вслед за Киевом, Унаи Эмери проходит и Загреб. Злой гений Лиги Европы продолжает свой путь за очередным своим еврокубком, а "Вильярреал" за слотом в ЛЧ.

Лига Европы 2020/2021. Четвертьфинал

14 апреля, 22:00

Испания. Вильярреаль. Стадион: "Эстадио-де-ла-Керамика"

"Вильярреал" - "Динамо" Загреб 2:1

(Первый матч 1:0)

Голы: Алькасер 38, Морено 42 - Оршич 74

"Вильярреал": Рульи - Педраса, Альбиоль, Пау Торрес, Фойт - Тригерос (Гомес 62), Капу, Парехо (Коклен 84), Чуквуэзе - Пако Алькасер, Жерар Морено.

Запасные: Асенхо, Коста, Фунес Мори, Альберто Морено, Марио Гаспар, Алекс Баэна, Коклен, Мойсес Гомес, Пенья, Пино, Бакка, Фер Ниньо

"Динамо" Загреб: Ливакович - Гвардиол, Лауритсен, Теофиль-Катрин (Перич 82), Ристовски (Стоянович 62) - Адеми (Мишич 82) , Иванушец, Якич, Маер (Франьич 62), Оршич - Петкович

Запасные: Загорац, Йосипович, Леовац, Перич, Стоянович, Чабрая, Атьемвен, Бертон, Франьич, Мишич, Толич, Кастрати

Предупреждения: Тригерос 60 - Якич 40

Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)