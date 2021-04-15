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Куда делся Обамеянг? Лидера атак Арсенала покусали комары

Лига Европы
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Малярия!

Куда делся Обамеянг? Лидера атак Арсенала покусали комары

Новина українською

Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг попал в больницу после возвращения из сборной Габона.

Как сообщает Goal, 31-летний габонець заразился малярией во время игр за национальную команду в отборочном турнире на Кубок африканский наций. Сколько времени он пропустит - пока неизвестно.

В этом сезоне АПЛ "Ауба" провел 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 1 результативную передачу.

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В статье: Арсенал (Лондон) Кубок африканских наций Пьер-Эмерик Обамеянг Габон
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