Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Куда делся Обамеянг? Лидера атак Арсенала покусали комары
Малярия!
Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг попал в больницу после возвращения из сборной Габона.
Как сообщает Goal, 31-летний габонець заразился малярией во время игр за национальную команду в отборочном турнире на Кубок африканский наций. Сколько времени он пропустит - пока неизвестно.
В этом сезоне АПЛ "Ауба" провел 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 1 результативную передачу.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- UOL Esporte: Шахтер досрочно разорвет контракт с Тайсоном
- Болельщики Динамо смогут посетить матч 1/2 Кубка Украины с Агробизнесом
- Влада Седан болела за Александра Зинченка в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО
- УЕФА может изменить правило выездного гола
- Голый мужчина, который вырвался на поле во время матча Гранады и МЮ. Кто он?
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...