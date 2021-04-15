Куда делся Обамеянг? Лидера атак Арсенала покусали комары

Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг попал в больницу после возвращения из сборной Габона.

Как сообщает Goal, 31-летний габонець заразился малярией во время игр за национальную команду в отборочном турнире на Кубок африканский наций. Сколько времени он пропустит - пока неизвестно.

В этом сезоне АПЛ "Ауба" провел 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 1 результативную передачу.