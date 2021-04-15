Этим голом Кавани установил планку Уругвая в турнирах УЕФА

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани стал первым игроком из Уругвая, который достиг отметки в 50 голов в клубных соревнованиях УЕФА.

Произошло это благодаря голу 34-летнего нападающего на 6 минуте в ворота испанской "Гранады" в матче Лиги Европы (первый поединок - 2:0).

В этом сезоне на счету Эдинсона 30 поединков за "Манчестер Юнайтед", 9 голов, 2 ассиста.