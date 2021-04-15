ЛЕ. Славия - Арсенал 0:4. Все решилось за 20 минут

Если бы в матчах АПЛ “Арсенал” действовал с таким же упорством, целеустремленностью и убежденностью в себе, как в первом тайме игры против “Славии”, команда Артеты не занимала бы в турнирной таблице девятое место с призрачными шансами на еврокубки. “Арсенал” провел один из лучших матчей в сезоне, для “Славии” этот поединок, наверное, был худшим за последние несколько лет. Результат закономерный – разгромная победа “Арсенала”.

“Канониры” резво начали матч. Игроки “Арсенала” смело шли в индивидуальные дуэли, и выигрывали их за счет своего несомненного превосходства в индивидуальном классе. Первый гол был забит быстро – Сака прекрасно открылся на фланге, сместился в центр и ударил в штангу, мяч в пустые ворота добил Смит-Роу. Гол был отменен из-за минимального офсайда. Но не прошло и двух минут, когда “канониры” снова пробили Коларжа. В этот раз все по правилам. Смит-Роу накрутил несколько соперников и выкатил мяч Пепе – 1:0.

Буквально в следующей атаке “Арсенал” заработал пенальти – Громада сбил Сака. Ляказетт точно пробил с одиннадцати метров и сделал счет 2:0 в пользу “Арсенала”. “Славии” теперь нужно было забивать три гола. В это абсолютно не верилось. Футболисты пражского клуба, наверное, сами увлеклись обдумыванием возможных сценариев, поскольку позволили беспрепятственно пробить Сака. 3:0 на 24-й минуте. Теперь хозяевам нужно забивать четыре гола.

Индржих Трпишовски провел в перерыве четыре замены. Наверняка ему хотелось бы поменять всех полевых игроков "Славии". Как бы там не было, последние 45 минут противостояния были формальностью. Но “Арсенал” добавил четвертый – дубль сделал Ляказетт.

4:0, 5:1 по сумме двух матчей. В полуфинале “Арсенал” встретится с “Вильярреалом” Унаи Эмери.

Лига Европы, ответный четвертьфинал. Прага, “Эден Арена”

“Славия” Прага – “Арсенал” Лондон 0:4 (первый матч – 1:1)

Голы: Пепе 18, Ляказетт 21 (пен), Сака 24, Ляказетт 77

“Славия”: Коларж – Ба (Вишинский 46), Голеш, Зима, Боржил (Дорли 46) – Провод, Громада (Масопуст 46), Шевчик – Станчу (Лингр 46) – Олайинка, Кухта (Тецл 71)

“Арсенал”: Лено – Джака, Холдинг, Габриэл, Чамберс – Парти (Соареш 79), Себальос – Пепе (Балогун 88), Смит-Роу (Эльнени 67), Сака (Мартинелли 78) – Ляказетт (Нкетиа 78)

Предупреждения: Громада 20, Олайинка 64 – Мартинелли 82