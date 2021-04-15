ЛЕ. Рома - Аякс 1:1. Катеначчо побеждает видимость кройфизма

Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

Рим. "Стадио Олимпико"

: Джеко 72 - Бробби 48

": Пау Лопес, Ибаньес, Кристанте, Манчини, Карсдорп, Верету, Диавара, Калафиори (Вильяр 80), Лоренцо Пеллегрини, Мхитарян (Педро 87), Джеко (Майораль 80)

": Стекеленбург, Тимбер, Клайбер (Схуурс 22, Идрисси 83), Мартинес, Тальяфико, Гравенберх, Альварес (Кудус 70), Клаассен, Антони (Бробби 46), Тадич, Нерес (Л. Траоре 83)

: Ибаньес 44, Верету 67, Манчини 68, Джеко 78, Кристанте 87 - Тальяфико 90, Мартинес 90+2

: Энтони Тейлор (Англия)

Результат первого матча - 2:1

На оба матча против "Аякса" "Рому" провожали как последнюю надежду страны, заголовками вроде "Ты - Италия", "Играй за Италию", "Гордость Италии". Для самой же команды Лига Европы - пожалуй, последний шанс попасть в Лигу Чемпионов. Реальный. Победа в Амстердаме принесла уверенность в себе, спокойствие, были уверены в команде и в своём стадионе, где не проигрывали в десяти последних матчах ЛЕ. Голландцы также верили - в свое умение играть в гостях. В ремонтаду стиля ЛЧ 2019-го года против "Реала" (1:2 дома, затем 4:1 в гостях). Но сегодня не получилось.

Заслужили ли вообще амстердамцы сегодня забить два мяча? Нет. Они владели мячом 72 процента времени, и, если традиции "Аякса", традиции Йохана Кройфа заключаются лишь во владении - заслужили забить шесть мячей. Но ведь это не так. Всё гораздо глубже. На самом деле перепасовки были крайне медленными, они просто банально забрасывали в штрафную с места, скорость, прорывы на флангах отсутствовали. В первом тайме запомнились два таких, оба Тадич завершил слабыми ударами. А ещё потеря мяча Пау Лопесом, после которой соперник вновь завозился и в итоге попал в Диавара.

Во втором тайме Схуурс сразу же нашёл длинным пасом вышедшего на замену Бробби, защитники проспали, и форвард протолкнул мимо вратаря. На 56-ой минуте после отбора мяча, удара Бробби, сейва Лопеса и добивания Тадича счёт стал 2:0. Вот только этот гол арбитр Энтони Тейлор отменил после просмотра видео. При отборе на Мхитаряне и вправду фолили. И, как и в первом матче, ключевой момент (тогда это был нереализованный Тадичем пенальти) изменил всё. "Рома" вернула катеначчо первого тайма, затем даже отодвинула игру в центр. Любую опасность пресекала фолами, жёлтыми карточками.

Что римляне создали в этом матче? Забег в самом его начале Лоренцо Пеллегрини через полполя. На удар сил ему уже не хватило. Получился пас вратарю. Мощный выстрел издали капитана вскоре. Прямо по центру. И контратаку, прорыв левого защитника Калафиори, прострел. Мяч срикошетил к Джеко, и тот легко забил свой 30-й гол за "Рому" в Еврокубках. Больше за один итальянский клуб забили лишь Андрей Шевченко, Филиппо Индзаги и Алессандро Дель Пьеро. В остальное же время подопечные Паулу Фонсеки просто прятались за автобусом.

Опыт "Ромы", её вдруг появившееся в Еврокубках умение обороняться, жёсткость помогли ей выдержать два нелёгких матча, а Фонсеке - сохранить шанс остаться здесь и в следующем сезоне. Для него и его команды, потерявшей почти всё на внутренней арене, эта дуэль была важнее, чем для "Аякса", близкого к Золотому Дублю в Нидерландах. Да и последний оказался ужасающе наивным и далёким от реального кройфизма. Потому и вылетел.