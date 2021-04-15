Лига Европы. Манчестер Юнайтед - Гранада 2:0. Пакт о ненападении, или на эконом-режиме

Лига Европы, 1/4 финала

Второй матч (первый - 2:0 в пользу "МЮ")

Главный арбитр: Иштвин Ковач (Румыния)

"Олд Траффорд" (Манчестер)

"Манчестер Юнайтед" достиг 18-го полуфинала еврокубков в своей истории. Только в заклятого соперника "Ливерпуля" больше - 19. Также "манкунианцы" впервые за 13 лет победили всухую трижды подряд на стадии плей-офф европейских турниров. Напомним, что тогда, в сезоне 2007/2008 "красные дьяволы" стали обладателями трофея Лиги Чемпионов.

18 - Manchester United have reached their 18th semi-final in all European competition (inc. Fairs Cup) – only Liverpool (19) have appeared in more amongst English sides. Dream. pic.twitter.com/K9N23ZdOVf — OptaJoe (@OptaJoe) April 15, 2021

Подопечные Сульшера с самого старта поединка решили не удерживать, а увеличивать свое преимущество в два мяча. Сначала Кавани при выходе два в один на пару с Гринвудом отдал неточную передачу в руки голкиперу соперников, а затем уругваец в более тяжелой ситуаций сыграл очень удачно. Теллес навесил в штрафную, Погба затылком скинул в центр, откуда Эдинсон нерабочей левой попал в правый угол ворот Силвы.

После этого момента на поле не было слышно не только болельщиков (которые не имели права посетить этот матч), а и сами команды. Более инициативной выглядела "Гранада", однако к акцентированной опасности ее желание игроки смогли воплотить лишь раз: Янгель Эррера пробил головой после навеса со стандарта мимо стойки. На протяжении всего поединка колумбиец был очень активен и полезен для "насридов", игрок матча в составе гостей - это безусловно. Хозяева смогли на данный момент ответить ударом с лету от Фернандеша, который очень красиво поймал мяч. Попал бы португалец в створ - конфетка была бы готова.

В середине второго тайма капитан "Гранады" Херман Санчес оказался почти одиноким у ворот соперника после навеса со стандарта, но навыки центрального защитника позволили лишь нанести неточный удар. Горячим оказалось завершения матча, когда сначала Диалло выбегал из центра поля один на один, однако защитник "насридов" в подкате сзади выбил мяч, затем Де Хеа потянул удар из вратарской площадки от того же активного Эрреры. Все завершилось голом от Хесуса Вальехо, который срезал мяч в собственные ворота. Мата выпрыгнул перед испанским защитником, не попал по круглому снаряду, а Хесус не успел выполнить хоть какое-то действие.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Могла "Гранада" забирать ничью с "Олд Траффорд"? Конечно. Но не хватило того Кавани, Рашфорда или Фернандеша, которые могут использовать момент на все 100%. И так стоит поаплодировать "насридам" за такой замечательный дебютный евросезон. Кстати, "манкунианцы" стали единственной командой в ЛЕ, кому подопечные Мартинеса не смогли забить. Также отметим, что для "красных дьяволов" эта победа в еврокубках стала первой с ноября (тогда на "Олд Траффорд" проиграл "Башакшехир" со счетом 4:1).

"Манчестер Юнайтед" в полуфинале вышел на "Рому". Встреча с Мхитаряном уже через две недели. Впереди у "красных дьяволов" "Бернли", а "Гранада" на выходных сыграет с "Эйбаром".

"Манчестер Юнайтед" - "Гранада" 2:0

Голы: Эдинсон Кавани 6, Хесус Вальехо 90 (авт.)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Ван Биссака (Уильямс 82), Туанзебе, Линделёф, Теллес - Матич - Погба (Ван Де Бек 46), Фред - Фернандеш (Мата 73) - Гринвуд (Диалло 82), Кавани (Джеймс 60)

"Гранада": Силва - Фулькье, Вальехо, Санчес (Перес 82), Нева (Диас 74) - Монторо, Гоналон (Молина 31) - Кеннеди (Пуертас 46), Эррера, Мачисте - Сольдадо (Луис Суарес Чаррис 46)

Предупреждения: Погба 17 - Сольдадо 19, Нева 74