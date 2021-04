Лига Европы. Манчестер Юнайтед - Гранада 2:0. Пакт о ненападении, или на эконом-режиме

Лига Европы, 1/4 финала

Второй матч (первый - 2:0 в пользу "МЮ")

Главный арбитр: Иштвин Ковач (Румыния)

"Олд Траффорд" (Манчестер)

"Манчестер Юнайтед" достиг 18-го полуфинала еврокубков в своей истории. Только в заклятого соперника "Ливерпуля" больше - 19. Также "манкунианцы" впервые за 13 лет победили всухую трижды подряд на стадии плей-офф европейских турниров. Напомним, что тогда, в сезоне 2007/2008 "красные дьяволы" стали обладателями трофея Лиги Чемпионов.

18 - Manchester United have reached their 18th semi-final in all European competition (inc. Fairs Cup) – only Liverpool (19) have appeared in more amongst English sides. Dream. pic.twitter.com/K9N23ZdOVf