Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Четыре команды, которые продолжат борьбу в 1/2 Лиги Европы
Определились 4 команды, которые продолжат борьбу за кубок Лиги Европы в полуфинале турнира.
- "Рома" (Италия)
- "Арсенал" (Англия)
- "Манчестер" Юнайтед (Англия)
- "Вильярреал" (Испания)
Пары распределяются следующим образом:
- "Манчестер Юнайтед" - "Рома"
- "Арсенал" - "Вильярреал"
Первый матч полуфинала состоится 29 апреля, второй - 6 мая.
Финал Лиги Европы - 26 мая во Польше на стадионе "Энергия Гданьск".
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Комментарии (1)
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skrudch (Донецьк,Ясіня)
16.04.2021 в 00:18
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