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Четыре команды, которые продолжат борьбу в 1/2 Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)
Четыре команды, которые продолжат борьбу в 1/2 Лиги Европы

Новина українською

Определились 4 команды, которые продолжат борьбу за кубок Лиги Европы в полуфинале турнира.

  • "Рома" (Италия)
  • "Арсенал" (Англия)
  • "Манчестер" Юнайтед (Англия)
  • "Вильярреал" (Испания)

Пары распределяются следующим образом:

  • "Манчестер Юнайтед" - "Рома"
  • "Арсенал" - "Вильярреал"

Первый матч полуфинала состоится 29 апреля, второй - 6 мая.

Финал Лиги Европы - 26 мая во Польше на стадионе "Энергия Гданьск".

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В статье: Арсенал (Лондон) Рома (Рим) Вильярреал Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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skrudch (Донецьк,Ясіня)
16.04.2021 в 00:18
Арсенал-Вільяреал
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