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Оршич забил, но обошлось без чуда. Вильярреал - Динамо Загреб 2:1. Обзор матча
Потому что у испанцев есть Жерар Морено
Фото: Вільяреал
В первом поединке испанский "Вильярреал" победил 1:0. Поэтому забивать должны были хорваты. Но случилось наоборот.
"Вильярреал" - "Динамо" Загреб 2:1
Голы: Алькасер (38), Морено (42) - Оршич (74)
Видеообзор
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