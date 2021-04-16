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Оршич забил, но обошлось без чуда. Вильярреал - Динамо Загреб 2:1. Обзор матча

Лига Европы
(1 голосов)

Потому что у испанцев есть Жерар Морено

Оршич забил, но обошлось без чуда. Вильярреал - Динамо Загреб 2:1. Обзор матча

Фото: Вільяреал

Новина українською

В первом поединке испанский "Вильярреал" победил 1:0. Поэтому забивать должны были хорваты. Но случилось наоборот.

"Вильярреал" - "Динамо" Загреб 2:1

Голы: Алькасер (38), Морено (42) - Оршич (74)

Видеообзор

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В статье: Лига Европы Динамо (Загреб) Вильярреал Жерар Морено Мислав Оршич
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