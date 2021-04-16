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Удачно на выезде, провально дома. Славия - Арсенал 0:4. Голы и обзор матча
Фото: Arsenal
Чешская "Славия" в Лондоне сыграла вничью. Притом отыграла гол на последних добавленных минутах. Казалось, что команда просто переигрывает англичан в Праге. Другое мнение имели футболисты из Лондона. Уже в первом тайме они решили судьбу противостояния, сделали то, на что не смогли в первой игре.
"Славия" (Чехия) - "Арсенал" (Англия) 0:4
Голы: Пепе (18), Ляказетт (21, пенальти), Сака (24), Ляказетт (77)
Видеообзор
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