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Удачно на выезде, провально дома. Славия - Арсенал 0:4. Голы и обзор матча

Лига Европы
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Удачно на выезде, провально дома. Славия - Арсенал 0:4. Голы и обзор матча

Фото: Arsenal

Новина українською

Чешская "Славия" в Лондоне сыграла вничью. Притом отыграла гол на последних добавленных минутах. Казалось, что команда просто переигрывает англичан в Праге. Другое мнение имели футболисты из Лондона. Уже в первом тайме они решили судьбу противостояния, сделали то, на что не смогли в первой игре.

"Славия" (Чехия) - "Арсенал" (Англия) 0:4

Голы: Пепе (18), Ляказетт (21, пенальти), Сака (24), Ляказетт (77)

Видеообзор

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В статье: Арсенал (Лондон) Лига Европы Славия (Прага)
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