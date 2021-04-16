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Манчестер Юнайтед - Гранада 2:0. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
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Смотреть видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Гранада, Лига Европы, 15 апреля 2021

Манчестер Юнайтед - Гранада 2:0. Видео голов и обзор матча

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Вашему вниманию видео обзор ответного матча в рамках четвертьфинала Лиги Европы, в котором Манчестер Юнайтед доказал свое превосходство над испанской Гранадой. В самом начале игры Эдинсон Кавани открыл счет, а перед финальным свистком Вальехо срезал мяч в собственные ворота. Таким образом, по сумме двух матчей МЮ победил со счетом 4:0. В полуфинале команда Сульшера сыграет с Ромой.

Лига Европы. Четвертьфинал. Ответный матч
Манчестер Юнайтед - Гранада 2:0
Голы: Кавани 6, Вальехо 90 аг
Первый матч 2: 0

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В статье: Эдинсон Кавани Гранада Манчестер Юнайтед
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