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Идеального паса через полполя мало. Рома - Аякс 1:1. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
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Смотреть видео обзор матча Рома - Аякс, Лига Европы, 15 апреля 2021

Идеального паса через полполя мало. Рома - Аякс 1:1. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор ответного матча в рамках четвертьфинала Лиги Европы, в котором Рома защищала свое превосходство над Аяксом, добытое в Амстердаме. Нидерландская команда открыла счет сразу после перерыва - Бробби забил после идеального паса от Схююрса со своей половины поля. Затем Аякс забил еще и второй мяч, однако тот был отменен после просмотра ВАР. А потом Рома сравняла - свой бомбардирский инстинкт снова продемонстрировал Эдин Джеко. Команда Фонсека вышла в полуфинал, в котором сыграет с Манчестер Юнайтед.

Лига Европы. Четвертьфинал. Ответный матч
Рома - Аякс 1:1
Голы: Джеко 72 - Бробби 49
Первый матч 2:1

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В статье: Эдин Джеко Аякс (Амстердам) Рома (Рим)
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