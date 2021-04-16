Идеального паса через полполя мало. Рома - Аякс 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор ответного матча в рамках четвертьфинала Лиги Европы, в котором Рома защищала свое превосходство над Аяксом, добытое в Амстердаме. Нидерландская команда открыла счет сразу после перерыва - Бробби забил после идеального паса от Схююрса со своей половины поля. Затем Аякс забил еще и второй мяч, однако тот был отменен после просмотра ВАР. А потом Рома сравняла - свой бомбардирский инстинкт снова продемонстрировал Эдин Джеко. Команда Фонсека вышла в полуфинал, в котором сыграет с Манчестер Юнайтед.

Лига Европы. Четвертьфинал. Ответный матч

Рома - Аякс 1:1

Голы: Джеко 72 - Бробби 49

Первый матч 2:1