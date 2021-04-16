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"Меня пытались спровоцировать на второй горчичник". Погба объяснил, почему Сульшер заменил его в перерыве
Поля легко разозлить
Getty Images / Global Images Ukraine
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба в эфире BT Sport прокомментировал свою субституцию в перерыве ответного поединка ¼ финала Лиги Европы против "Гранады" (2:0).
"Несколько подкатов и… желтая карточка. Конечно, меня надо было заменить. "Горчичник" вышел обидным. Мне кажется, то нарушение не тянуло на предупреждение, однако мне следует просто принять то, что произошло. Мы победили, это самое важное".
"Я считаю, что меня пытались спровоцировать на вторую желтую карточку. Сульшер справедливо решил, что будет лучше, если я покину поле до того, как получу красную карточку".
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