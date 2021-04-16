Герой футбольного дня. Херард Морено

После противостояния с киевским "Динамо", испанская пресса обращалась к будущим соперникам "Вильярреала": обратите внимание на Херарда Морено. Обратите внимание и бойтесь. Именно сейчас он – самый сильный испанский форвард.

В одном из матчей чемпионата он получил травму и пропустил два из трех стартовых поединков сборной Испании в квалификации ЧМ-2022. Но свой клуб он продолжает упорно вести к победам. В чемпионате Испании "Вильярреал" не запрыгнет в топ-4, но задача сводится к завоеванию места в топ-6. А вот в Лиге Европы планка поднята на максимальную высоту – "Вильярреал" нацелен на победу в турнире.

Ожидания и амбиции "субмарины" не беспочвенны. Команда Унаи Эмери с идеальным темпом движется по дистанции – без надрывов, но с той скоростью, которая не оставляет шансов соперникам. В этом сезоне "Вильярреал" выиграл одиннадцать из двенадцати матчей Лиги Европы, лишь один сведя к ничьей.

В частности, после киевского "Динамо" было бито загребское – и Херард Морено снова был главным действующим лицом. Он забил победный гол на выезде, важным результативным ударом отметился и в домашнем поединке. Именно сейчас у него шесть точных ударов на международной арене – это лучший сезонный показатель Херарда Морено.

Трое игроков опережают Морено на один гол в списке бомбардиров турнира, но лишь один из них продолжает борьбу в Лиге Европы. Поэтому Херард Морено стремится не просто вывести свою команду в финал, но и выиграть гонку голеадоров. Все, что нужно, у испанского нападающего для этого есть. А у Унаи Эмери есть понимание, как выиграть турнир. Посмотрим.

"Вильярреал" может стать открытием этого евросезона.