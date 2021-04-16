Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Герой футбольного дня. Херард Морено
Нападающий Вильярреала продолжает вести свою команду к победам в Лиге Европы
Фото - Олександр Приходько
После противостояния с киевским "Динамо", испанская пресса обращалась к будущим соперникам "Вильярреала": обратите внимание на Херарда Морено. Обратите внимание и бойтесь. Именно сейчас он – самый сильный испанский форвард.
В одном из матчей чемпионата он получил травму и пропустил два из трех стартовых поединков сборной Испании в квалификации ЧМ-2022. Но свой клуб он продолжает упорно вести к победам. В чемпионате Испании "Вильярреал" не запрыгнет в топ-4, но задача сводится к завоеванию места в топ-6. А вот в Лиге Европы планка поднята на максимальную высоту – "Вильярреал" нацелен на победу в турнире.
Ожидания и амбиции "субмарины" не беспочвенны. Команда Унаи Эмери с идеальным темпом движется по дистанции – без надрывов, но с той скоростью, которая не оставляет шансов соперникам. В этом сезоне "Вильярреал" выиграл одиннадцать из двенадцати матчей Лиги Европы, лишь один сведя к ничьей.
В частности, после киевского "Динамо" было бито загребское – и Херард Морено снова был главным действующим лицом. Он забил победный гол на выезде, важным результативным ударом отметился и в домашнем поединке. Именно сейчас у него шесть точных ударов на международной арене – это лучший сезонный показатель Херарда Морено.
Трое игроков опережают Морено на один гол в списке бомбардиров турнира, но лишь один из них продолжает борьбу в Лиге Европы. Поэтому Херард Морено стремится не просто вывести свою команду в финал, но и выиграть гонку голеадоров. Все, что нужно, у испанского нападающего для этого есть. А у Унаи Эмери есть понимание, как выиграть турнир. Посмотрим.
"Вильярреал" может стать открытием этого евросезона.
Популярное сейчас
- Тайсон досрочно покинет Шахтер, Верес продлил контракт с капитаном. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Идеального паса через полполя мало. Рома - Аякс 1:1. Видео голов и обзор матча
- Верес и Черноморец можно поздравлять? Лобовой матч за третье место - анонс 22-го тура Первой лиги
- ЛЕ. Рома - Аякс 1:1. Катеначчо побеждает видимость кройфизма
- Влада Седан болела за Александра Зинченка в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО