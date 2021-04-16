Коуч Рейнджерс считает поражение Славии от Арсенала своей личной местью

Главный тренер шотландского "Рейнджерс" Стивен Джеррард, одобрительно отозвался об игре лондонского "Арсенала" в матче 1/4 финала Лиги Европы против пражской "Славии" (4:0).

В этой игре мне понравилось абсолютно все. Я в восторге от игры "Арсенала", от их подхода к этому матчу. Мне очень понравилось, как они вели себя перед матчем, во время матча и после него. Уверен, что Глену [Камара] тоже все понравилось.

Я чувствовал большую гордость, когда смотрел на то, как играл "Арсенал". Вообще. То, как они готовились к игре, то, как их тренер говорил, то, как футболисты вели себя перед игрой, по ходу матча и после финального свистка. Я получил истинное удовольствие от их игры. Я думаю, это было прекрасно, - цитирует Джеррарда Sky Sports.