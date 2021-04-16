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Коуч Рейнджерс считает поражение Славии от Арсенала своей личной местью
За Глена Камара
Главный тренер шотландского "Рейнджерс" Стивен Джеррард, одобрительно отозвался об игре лондонского "Арсенала" в матче 1/4 финала Лиги Европы против пражской "Славии" (4:0).
В этой игре мне понравилось абсолютно все. Я в восторге от игры "Арсенала", от их подхода к этому матчу. Мне очень понравилось, как они вели себя перед матчем, во время матча и после него. Уверен, что Глену [Камара] тоже все понравилось.
Я чувствовал большую гордость, когда смотрел на то, как играл "Арсенал". Вообще. То, как они готовились к игре, то, как их тренер говорил, то, как футболисты вели себя перед игрой, по ходу матча и после финального свистка. Я получил истинное удовольствие от их игры. Я думаю, это было прекрасно, - цитирует Джеррарда Sky Sports.
В 1/8 финала турнира пражане выбили Рейнджерс. Ответная игра между клубами закончилась скандалом. Игрок шотландского клуба финн Глен Камара заявил, что защитник Славии Ондржей Кудела использовал расистскую образа в его адрес. Как следствие, чех был дисквалифицирован на 10 матчей за эгидой УЕФА.
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