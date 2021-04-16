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Коуч Рейнджерс считает поражение Славии от Арсенала своей личной местью

Лига Европы
(2 голосов)

За Глена Камара

Коуч Рейнджерс считает поражение Славии от Арсенала своей личной местью

Новина українською

Главный тренер шотландского "Рейнджерс" Стивен Джеррард, одобрительно отозвался об игре лондонского "Арсенала" в матче 1/4 финала Лиги Европы против пражской "Славии" (4:0).

В этой игре мне понравилось абсолютно все. Я в восторге от игры "Арсенала", от их подхода к этому матчу. Мне очень понравилось, как они вели себя перед матчем, во время матча и после него. Уверен, что Глену [Камара] тоже все понравилось.

Я чувствовал большую гордость, когда смотрел на то, как играл "Арсенал". Вообще. То, как они готовились к игре, то, как их тренер говорил, то, как футболисты вели себя перед игрой, по ходу матча и после финального свистка. Я получил истинное удовольствие от их игры. Я думаю, это было прекрасно, - цитирует Джеррарда Sky Sports.

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В 1/8 финала турнира пражане выбили Рейнджерс. Ответная игра между клубами закончилась скандалом. Игрок шотландского клуба финн Глен Камара заявил, что защитник Славии Ондржей Кудела использовал расистскую образа в его адрес. Как следствие, чех был дисквалифицирован на 10 матчей за эгидой УЕФА.

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В статье: Стивен Джеррард Арсенал (Лондон) Лига Европы Спарта (Прага)
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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
16.04.2021 в 21:17
Спасибо Стивен. Очень приятно услышать комплимент для любимой команды от такой легенды!
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0
-2
football_soccer (Украина)
16.04.2021 в 20:41
ооохх, пожалуй, пойду пересмотрю на ютубе, тот легендарный момент, когда джерард поскользнулся, а Демба Ба убежал, забил и лишил Ливер чемпионства )) джерард падал на колени перед черными братками еще задолго до того, как это стало мейнстримом
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