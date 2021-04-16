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Лучше, чем Ван Бастен. Вспоминаем самый эффектный гол Тайсона, забитый в Украине - ВИДЕО

Лига Европы
(3 голосов)

Это еще играя за Металлист

Лучше, чем Ван Бастен. Вспоминаем самый эффектный гол Тайсона, забитый в Украине - ВИДЕО

Новина українською

Наконец это произошло – Тайсон Барселлос Фреда возвращается на Родину. В Украине он сыграл ни много ни мало 11 лет. За это время он успел сыграть в составе харьковского "Металлиста" 83 матча, за "Шахтер" - 299. Атакующий хавбек неоднократно становился главным действующим лицом на поле, он создал не один шедевр, о чем свидетельствует хотя бы статистика - 75 голов (20 в "Металлист", 55 за "Шахтер") и 104 результативные передачи. Но один удар особенно выделяется.

Это был сезон 2012/2013. Его первую часть Тайсон провел в составе "Металлиста", за который успел сыграть пять матчей на групповом этапе Лиги Европы. Восьмого ноября 2012-го команда Маркевича принимала в Харькове "Русенборг". И уже на четвертой минуте Тайсон вывел хозяев вперед невероятным ударом слета после подачи от Фининьо.

Этот гол очень похож на удар Марко Ван Бастена в финале Евро-1988 по воротам сборной СССР. Впрочем, сам летучий голландец признал, что гол Тайсона даже лучше. Ведь он (Марко) ударил по мячу подъемом стопы, тогда как бразилец - внешней стороной стопы и попал в дальнюю девятку. Это был действительно феноменальный гол.

И пусть последний период пребывания Тайсона в Украине вышел смазанным, безоговорочным остается тот факт, что бразилец был одним из самых сильных легионеров в истории украинского футбола.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков) лучшие голы
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Комментарии (1)
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andyua (Kyiv)
16.04.2021 в 22:13
Голєшнік!!!
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