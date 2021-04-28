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Манчестер Юнайтед – Рома. АУДИО онлайн трансляция первого матча ½ финала Лиги Европы
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Man Utd
Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый поединок полуфинала второго по значимости клубного европейского турнира между "Манчестер Юнайтед" и римской "Ромой".
На поле "Олд Траффорд" выйдут команды, которые привыкли слышать гимн Лиги чемпионов, однако теперь они борются за другой трофей. Сможет ли Фонсека спасти свое положение выигрышем турнира? Или Сульшер подкрепит серебро в чемпионате успехом в Лиге Европы? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 29 апреля – в 21:55 по киевскому времени.
Комментаторы: Александр Рыженко и Егор Старков
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