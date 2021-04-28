  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Манчестер Юнайтед – Рома. АУДИО онлайн трансляция первого матча ½ финала Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед – Рома. АУДИО онлайн трансляция первого матча ½ финала Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Манчестер Юнайтед – Рома. АУДИО онлайн трансляция первого матча ½ финала Лиги Европы

Man Utd

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый поединок полуфинала второго по значимости клубного европейского турнира между "Манчестер Юнайтед" и римской "Ромой".

Читайте также"Ческо не хотел покидать Рим". Фергюсон рассказал, как хотел подписать Тотти в МЮ

На поле "Олд Траффорд" выйдут команды, которые привыкли слышать гимн Лиги чемпионов, однако теперь они борются за другой трофей. Сможет ли Фонсека спасти свое положение выигрышем турнира? Или Сульшер подкрепит серебро в чемпионате успехом в Лиге Европы? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 29 апреля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Александр Рыженко и Егор Старков

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Европы Рома (Рим) Манчестер Юнайтед Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...