Двое экс-игроков Шахтера в основе. Ман Юнайтед и Рома объявили составы на матч-полуфинал ЛЕ

Английский "Манчестер Юнайтед" и итальянская "Рома" объявили стартовые составы на первый из двух поединков 1/2 Лиги Европы.

Игра состоится в британском городе Манчестер на стадионе Олд Траффорд. Начало в 22:00.

В основе обеих команд выйдет по одному игроку из УПЛ (в прошлом). Так у "Ромы" это армянин Генрих Мхитарян, который выступал в донецких "Металлурге" (2009-2010) и "Шахтере" (2010-2013), а у "Манчестер Юнайтед" - бразилец Фред, который выступал в том же "Шахтере" (2013-2018).