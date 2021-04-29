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Двое экс-игроков Шахтера в основе. Ман Юнайтед и Рома объявили составы на матч-полуфинал ЛЕ

Лига Европы
(2 голосов)

Ответный матч - на следующей неделе

Двое экс-игроков Шахтера в основе. Ман Юнайтед и Рома объявили составы на матч-полуфинал ЛЕ

Фото: Твіттер Манчестер Юнайтед

Новина українською

Английский "Манчестер Юнайтед" и итальянская "Рома" объявили стартовые составы на первый из двух поединков 1/2 Лиги Европы.

Игра состоится в британском городе Манчестер на стадионе Олд Траффорд. Начало в 22:00.

В основе обеих команд выйдет по одному игроку из УПЛ (в прошлом). Так у "Ромы" это армянин Генрих Мхитарян, который выступал в донецких "Металлурге" (2009-2010) и "Шахтере" (2010-2013), а у "Манчестер Юнайтед" - бразилец Фред, который выступал в том же "Шахтере" (2013-2018).

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В статье: Генрих Мхитарян Металлург (Донецк) Шахтер (Донецк) Фред Рома (Рим) Манчестер Юнайтед
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