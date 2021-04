Вильярреал и Арсенал объявили стартовые составы на 1/2 Лиги Европы

Испанский "Вильярреал" и английский "Арсенал" назвали стартовые составы на поединок 1/2 Лиги Европы.

Матч состоится сегодня в Испании в Вильярреале на "Эстадио де ля Керамика". Начало - в 22:00.

???? Tonight's team is in...



???????? Odegaard starts

???????? Pepe leads the line

???????????????????????????? Holding partners Mari



#️⃣ #UEL