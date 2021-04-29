ЛЕ. Вильярреал - Арсенал 2:1. Первый раунд за Эмери

Учитывая все обстоятельства, выездное поражение 1:2 – лучший результат, на который мог рассчитывать “Арсенал”.

Форварды “Арсенала” Ляказетт и Обамеянг не были готовы к игре на сто процентов (в заявку на матч попал Обамеянг, и он сыграл только пять минут), поэтому гости начали матч без нападающих. Однако схема с “ложной” девяткой не работала. Эдегор и Смит-Роу действовали глубже на позиции десяток, и впереди, в штрафной, у “Арсенала” не было никого. Это был образцовый “Арсенал” Артеты – продуманные розыгрыши на своей половине и в центре поля, но полное отсутствие идей в последней трети.

Первый удар по воротам “Арсеналу” удалось нанести только в середине первого тайма. К этому моменту “канониры” проигрывали 0:1. “Вильярреалу” удалось отличиться в старте игры. Арендованный у “Тоттенхэма” Хуан Фойт протащил мяч через полполя, Чуквуэзе получил мяч на фланге, принялся дриблить и уперся в стену из двух защитников, но вовремя успел набежать Тригерос, прошивший Лено сильным ударом.

Через 25 минут Лено вновь пришлось вынимать мяч из своих ворот. В этот раз “Арсенал” пропустил после углового. Подача Парехо, Морено продлил, а на дальней штанге был только Альбиоль. 2:0.

У “Арсенала” в первом тайме была только попытка заработать пенальти, но Пепе подыграл себе рукой в борьбе с Фойтом. Ужасные 45 минут.

В перерыве Унаи Эмери снял с поля нападающего Алькасера, выпустив вместо него опорника Коклена. Задум сработал против “Вильярреала”. “Арсенал” придавил хозяев к их воротам, и “Вильярреал” был в шаге от того, чтобы пропустить. Но стартовый пыл “канониров” быстро иссяк – на 57-й минуте Себальос подвел свою команду, получив красную карточку.

“Вильярреал” мог решать игру, но очень хорошие моменты упустили Коклен и Морено. Все было в руках “желтой субмарины”, но своими шансами хозяева не воспользовались.

Сколько же раз в этом сезоне “Арсенал” был спасен от позора 19-летним Сака. И сегодня очень важный выездной гол был забит благодаря юному воспитаннику академии. Сака в углу штрафной споткнулся об ногу Тригероса и нарисовал пенальти – одиннадцатиметровый удалось реализовать Пепе.

Затем остался вдесятером и “Вильярреал”. Капу одновременно травмировался и был удален. В оставшиеся 15 минут ближе к голу был “Арсенал”, но Обамеянг не смог переиграть Рульи.

2:1 – “Вильярреал” мог рассчитывать на большее. “Арсенал” еще может спасти сезон.

Полуфинал Лиги Европы, первый матч. Вильярреал, “Эстадио де ла Серамика”

“Вильярреал” – “Арсенал” 2:1

Голы: Тригерос 5, Альбиоль 29 – Пепе 73 (пен.)

“Вильярреал”: Рульи – Фойт (Гаспар 70), Альбиоль, Торрес, Педраса (Альберто Морено 80) – Тригерос (Гомес 80), Парехо, Капу, Чуквуэзе – Херард Морено, Алькасер (Коклен 46)

“Арсенал”: Лено – Чемберс, Холдинг, Мари, Джака – Парти, Себальос – Сака (Обамеянг 85), Эдегор (Мартинелли 63), Пепе (Виллиан 90+5) – Смит-Роу (Эльнени 90+5)

Предупреждения: Торрес 37, Капу 68, Капу 77 – Себальос 44, Себальос 57, Парти 58, Обамеянг 90

Удаления: Капу 77 – Себальос 57