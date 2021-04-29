  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Вильярреал - Арсенал 2:0. Обзор матча, видео голов (обновляется)
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вильярреал - Арсенал 2:0. Обзор матча, видео голов (обновляется)

Лига Европы
(1 голосов)
Вильярреал - Арсенал 2:0. Обзор матча, видео голов (обновляется)

Фото: Твіттер UEFA Europa League

Новина українською

Первый поединок полуфинала Лиги Европы. Проходит в Испании в городе Вильярреал на "Эстадио де ля Серамика". Без зрителей.

1/2 Лига Европы

Вильярреал (Испания) - Арсенал (Англия) 2:0

Голы: Ману Тригерос (5), Рауль Альбіоль (36)

Гол Тригероса

Гол Альбиоля

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Лига Европы Вильярреал Ману Тригерос
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...