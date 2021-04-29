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Вильярреал - Арсенал 2:0. Обзор матча, видео голов (обновляется)
Фото: Твіттер UEFA Europa League
Первый поединок полуфинала Лиги Европы. Проходит в Испании в городе Вильярреал на "Эстадио де ля Серамика". Без зрителей.
1/2 Лига Европы
Вильярреал (Испания) - Арсенал (Англия) 2:0
Голы: Ману Тригерос (5), Рауль Альбіоль (36)
Гол Тригероса
Гол Альбиоля
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