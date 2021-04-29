Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фонсека с Ромой использовал все замены в первом тайме полуфинала Лиги Европы
Три "слоты"
Фото: Твіттер ФК Рома
Итальянская "Рома", которую возглавляет тренер Паулу Фонсека, использовала все три слота для замен до завершения первой половины встречи с "Манчестер Юнайтед".
На 5 минуте был заменен Жордан Врету (на Гонсало Вильяра), затем на 28 минуте вместо вратаря Пау Лопеса вышел кипер Антонио Миранте. А на 37 минуте вышел Бруно Перес вместо Леонардо Спинаццола.
Все замены связанны с повреждениями игроков.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- КДК пожизненно отстранил от футбола игрока аматорского клуба за дикий фол на 18-летнем хавбеке Днепра-1
- Первая лига. Полесье в меньшинстве переигрывает Волынь (1:0)
- Ошибка на ровном месте. ВИДЕО, как голкипер Волыни помог забить Полесью
- Чтобы помнили. Манчестер Юнайтед - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 29.04.2021
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
янковский ян (Запорожье)
29.04.2021 в 23:41
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...