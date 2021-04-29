  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Фонсека с Ромой использовал все замены в первом тайме полуфинала Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фонсека с Ромой использовал все замены в первом тайме полуфинала Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Три "слоты"

Фонсека с Ромой использовал все замены в первом тайме полуфинала Лиги Европы

Фото: Твіттер ФК Рома

Новина українською

Итальянская "Рома", которую возглавляет тренер Паулу Фонсека, использовала все три слота для замен до завершения первой половины встречи с "Манчестер Юнайтед".

На 5 минуте был заменен Жордан Врету (на Гонсало Вильяра), затем на 28 минуте вместо вратаря Пау Лопеса вышел кипер Антонио Миранте. А на 37 минуте вышел Бруно Перес вместо Леонардо Спинаццола.

Все замены связанны с повреждениями игроков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Европы Рома (Рим) Паулу Фонсека
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
янковский ян (Запорожье)
29.04.2021 в 23:41
Не помню чтобы в футболе все замены были сделаны в первом тайме. Ну разве не считая замены экстравагантного кварцяного когда он мог сразу заменить троих в первом тайме
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...