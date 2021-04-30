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Эдинсон Кавани стал одним из самых старших игроков, которые делали дубль в 1/2 еврокубков
Два гола от 34-летнего уругвайца
Фото: ФК Манчестер Юнайтед
В 34 года и 74 дня уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани стал одним из самых старшых игроком, которые делали в полуфинале еврокубков.
В поединке 1/2 Лиги Европы Кавани забил в ворота итальянской "Ромы" дважды - на 48 и 64 минутах (счет 6:2).
А самым старшим является голландец Филипп Коку (34 года 187 дней), забивший два гола в полуфинале Лиги чемпионов сезона 2004/2005, в составе "ПСВ" - в ворота итальянского "Милана".
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Комментарии (2)
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El Angel Mojato (Bern)
30.04.2021 в 00:32
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Esfero (Львів)
30.04.2021 в 01:05
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