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Фонсека - о 2:6 от МЮ: После перерыва у Ромы все пошло наперекосяк

Лига Европы
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Португальский специалист подвел итоги матча против Манчестера Юнайтед

Фонсека - о 2:6 от МЮ: После перерыва у Ромы все пошло наперекосяк

Фото: uefa.com

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" (2:6) в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

"Трудно объяснить, как команда, которая провела такой замечательный первый тайм, так ужасно сыграла во втором. Трудно играть с такими командами, как "МЮ", без замен. Все равно приятно, что мы добрались до этой стадии и можем играть так, как мы играли в первом тайме. Но после перерыва все пошло наперекосяк.

Это тяжелое поражение. Мы провели хороший первый тайм, но полностью провалили второй", - сказал Фонсека.

Напомним, что ответный матч 1/2 финала Лиги Европы "Рома" - "Манчестер Юнайтед" состоится 6 мая. Начало - в 22:00 (киевское время).

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В статье: Рома (Рим) Паулу Фонсека Манчестер Юнайтед
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Источник:
UEFA

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