Фонсека - о 2:6 от МЮ: После перерыва у Ромы все пошло наперекосяк

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" (2:6) в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

"Трудно объяснить, как команда, которая провела такой замечательный первый тайм, так ужасно сыграла во втором. Трудно играть с такими командами, как "МЮ", без замен. Все равно приятно, что мы добрались до этой стадии и можем играть так, как мы играли в первом тайме. Но после перерыва все пошло наперекосяк.

Это тяжелое поражение. Мы провели хороший первый тайм, но полностью провалили второй", - сказал Фонсека.