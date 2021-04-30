Сульшер – о 6:2 с Ромой: Манчестер Юнайтед пропустил после детских ошибок

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал итоги первого матча с "Ромой" (6:2) в полуфинале Лиги Европы. Цитирует норвежца BBC.

"Я думаю, работа еще не закончена, но потрудились мы неплохо. "МЮ" знал, что оппонент силен. "Рома" забила два гола после предоставленных нами моментов. Оба гола пришли после наших детских ошибок, подобного не должно происходить на высоком уровне. Например, у них же не было много шансов с "Аяксом".