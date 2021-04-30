Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сульшер – о 6:2 с Ромой: Манчестер Юнайтед пропустил после детских ошибок
Оле чувствует себя воспитателем
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал итоги первого матча с "Ромой" (6:2) в полуфинале Лиги Европы. Цитирует норвежца BBC.
"Я думаю, работа еще не закончена, но потрудились мы неплохо. "МЮ" знал, что оппонент силен. "Рома" забила два гола после предоставленных нами моментов. Оба гола пришли после наших детских ошибок, подобного не должно происходить на высоком уровне. Например, у них же не было много шансов с "Аяксом".
"Во втором тайме мы сыграли лучше, использовали свои шансы, проявили характер и оформили камбэк".
Популярное сейчас
- Луис Суарес дал совет Месси по клубу для продолжения карьеры
- Вильярреал - Арсенал 2:1. Обзор матча, видео голов
- Примера. Барселона - Гранада 1:2. Поражение, которое может стоить чемпионства
- Чтобы помнили. Манчестер Юнайтед - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 29.04.2021
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату