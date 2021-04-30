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"Дело еще не закончено". Лидеры МЮ солидарны во мнении после разгрома команды Фонсеки

Лига Европы
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Бруну и Поль высказались

"Дело еще не закончено". Лидеры МЮ солидарны во мнении после разгрома команды Фонсеки

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитники "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш и Поль Погба прокомментировали результат первого поединка ½ финала ЛЕ с "Ромой" (6:2).

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"Мы разогнались после двух пропущенных мячей, сохраняли спокойствие и играли в хороший футбол, создавая моменты и реализовывая их. Оппонент действовал неплохо, но мы заслужили победу. Преимущество в счете дает нам хорошие шансы на выход в финал, однако я не думаю, что дело уже завершено. Добавлю, что в "Юнайтед" я чувствую себя как дома", – отметил Фернандеш.

"Результат положительный, но битва еще не закончена. Мы должны сыграть с такой же отдачей, вниманием и менталитетом. Менеджер сказал нам играть просто, после чего мы и забили голы. Пенальти, который я привез? Я не знаю, как отбирать мяч и стелиться в подкатах, я не англичанин. Нужно больше тренироваться", – посетовал Погба.

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В статье: Поль Погба Лига Европы Рома (Рим) Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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Источник:
BBC

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