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"Дело еще не закончено". Лидеры МЮ солидарны во мнении после разгрома команды Фонсеки
Бруну и Поль высказались
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитники "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш и Поль Погба прокомментировали результат первого поединка ½ финала ЛЕ с "Ромой" (6:2).
"Мы разогнались после двух пропущенных мячей, сохраняли спокойствие и играли в хороший футбол, создавая моменты и реализовывая их. Оппонент действовал неплохо, но мы заслужили победу. Преимущество в счете дает нам хорошие шансы на выход в финал, однако я не думаю, что дело уже завершено. Добавлю, что в "Юнайтед" я чувствую себя как дома", – отметил Фернандеш.
"Результат положительный, но битва еще не закончена. Мы должны сыграть с такой же отдачей, вниманием и менталитетом. Менеджер сказал нам играть просто, после чего мы и забили голы. Пенальти, который я привез? Я не знаю, как отбирать мяч и стелиться в подкатах, я не англичанин. Нужно больше тренироваться", – посетовал Погба.
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