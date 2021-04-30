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(Анти) Герой футбольного дня. Паулу Фонсека

Лига Европы
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(Анти) Герой футбольного дня. Паулу Фонсека

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Полуфинал – это серьезное достижение, но в этой Лиге Европы "Рома" до 1/2-й не провела ни одного матча против представителей топ-чемпионатов. В группе за спиной остались выходцы из Швейцарии, Болгарии и Румынии (причем, "Рома" умудрилась потерпеть одно поражение – пусть и в уже ничего не значащем матче), на стадии плей-офф были поочередно пройдены команды из Португалии, Украины и Нидерландов. Ни одного противостояния с представителями топ-5 Таблицы коэффициентов.

"Рома" споткнулась только тогда, когда на ее пути возник действительно грозный соперник. Забить дважды на поле МЮ еще нужно уметь, но оборона развалилась настолько, что атакующее достижение Джеко и компании остается в тени. Ведь после поражения 2:6 пройти в финал почти невозможно.

(Анти) Герой футбольного дня. Паулу Фонсека - изображение 1

Вся эта ситуация как нельзя лучше характеризует Паулу Фонсеку – первый парень на селе. В Лиге Европы он не играл против грандов, а в Серии А не победил ни одну команду из топ-7 турнирной таблицы. Первый же серьезный соперник на международной арене станет для Паулу Фонсеки, очевидно, и последним.

По итогам сезона "Рома" опередила "Шахтер" в рейтинге клубов УЕФА, поэтому мешала бы "горнякам" посеяться во вторую корзину следующей Лиги чемпионов. Но "Ромы" там не будет. Для "Ромы" непосильной задачей видится даже попадание в Лигу Европы. А вот в Лиге конференций, куда по состоянию на сейчас попадает римский клуб, "волки" будут одним из самых рейтинговых и статусных участников. Идеальная стихия для Паулу Фонсеки. "Астана", "Рапид" (Вена) и "Хиберниан" – самые рейтинговые команды с второй, третьей и четвертой корзин Лиги конференций (по состоянию на середину апреля, характеристика потенциальных соперников римлян). "Рома" бы здесь разгулялась.

Такое если случится – то без Паулу Фонсеки. После вылета из Лиги Европы, который де-юре состоится через неделю, не останется ни одного аргумента в пользу этого наставника. "Рома" провалила сезон, экс-тренер "Шахтера" не использовал свой шанс закрепиться в элите.

(Анти) Герой футбольного дня. Паулу Фонсека - изображение 2

Из Украины португалец уходил на повышение, а из Италии придется идти на понижение. Виноват только он сам.

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В статье: герой футбольного дня
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