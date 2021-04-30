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С игроками Манчестер Юнайтед и Ромы в атаке. Символическая сборная Лиги Европы

Лига Европы
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Этап первых матчей полуфинала

С игроками Манчестер Юнайтед и Ромы в атаке. Символическая сборная Лиги Европы

Фотоколаж від УЄФА

Новина українською

УЕФА составила символическую сборную по итогам первых поединков 1/2 финала Лиги Европы сезона 2020-21.

В ней лишь 1 игрок от "Ромы", по два - от "Арсенала" и "Вильярреала" и 6 - с "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Арсенал (Лондон) Лига Европы Рома (Рим) Вильярреал Манчестер Юнайтед
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