Лига Европы
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С игроками Манчестер Юнайтед и Ромы в атаке. Символическая сборная Лиги Европы
Этап первых матчей полуфинала
Фотоколаж від УЄФА
УЕФА составила символическую сборную по итогам первых поединков 1/2 финала Лиги Европы сезона 2020-21.
В ней лишь 1 игрок от "Ромы", по два - от "Арсенала" и "Вильярреала" и 6 - с "Манчестер Юнайтед".
"Манчестер Юнайтед" имеет 6️⃣ игроков в Команде недели - по одному на каждый гол в ворота "Ромы" ????— УЕФА (@UEFAcom_ru) April 30, 2021
Согласны с составом?#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/9pGk5rDryO
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