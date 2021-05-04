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Стало известно, сколько болельщиков сможет посетить финал Лиги Европы

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Стало известно, сколько болельщиков сможет посетить финал Лиги Европы

UEFA

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В УЕФА объявили о начале продажи билетов на решающий поединок Лиги Европы. Напомним, матч состоится 26 мая в Гданьске. Ранее из-за пандемии COVID-19 фанаты не могли посещать арены в рамках поединков второго по значимости европейского турнира. На сайте УЕФА пишется следующее:

"Польские власти подтвердили УЕФА, что вместимость стадиона для финала составит 25% от общего количества мест на арене, то есть 9500 зрителей. Два клуба, которые выйдут в финал, получат по 2000 билетов. Еще 2000 поступят в продажу на сайте УЕФА для широкой публики. Остальные билеты зарезервированы для местного организационного комитета, УЕФА, национальных ассоциаций, коммерческих партнеров и вещателей".

В финале Лиги Европы сыграют победители пар "Арсенал" – "Вильярреал" и "Манчестер Юнайтед" – "Рома". Ответные матчи полуфинал пройдут в четверг. В первой встрече "канониры" уступили "Желтой Субмарине" на выезде со счетом 2:1, "красные дьяволы" дома уничтожили римлян – 6:2.

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В статье: Лига Европы Финал Лиги Европы
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Источник:
UEFA

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