Рома – МЮ, Вильярреал – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция ответных матчей ½ финала Лиги Европы

Журналист UA-Футбол прокомментирует вторые поединки полуфинала второго по значимости клубного европейского турнира между "Манчестер Юнайтед" и римской "Ромой", лондонским "Арсеналом" и "Вильярреалом".

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Организовываем матч-центр ½ финала Лиги Европы и вместе выясним, кто сыграет в решающем матче соревнования. Способна ли "Рома" на сенсацию? Увидим ли мы английский финал? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединков начнется в четверг, 6 мая – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Егор Старков