Коуч Ман Юнайтед анонсирует изменения в составе и вспоминает победу соперника над Барселоной

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер на предматчевой пресс-конференции по поводу второго матча 1/2 финала Лиги Европы с итальянской "Ромой" призвал не допускать недооценки соперника после победы 6:2 в первой игре.

Мы еще не в финале. Мы должны играть на победу, а не защищать результат, мы хотим стать лучше. Несколько лет назад "Рома" сделала камбэк в матче с "Барселоной". Давайте не забывать об этом.

Сделаем несколько изменений в составе по сравнению с первым матчем. Мы тестируем выносливость футболистов, потому что им нужно играть по 50 матчей за сезон. Мы изучаем питание и привычки игроков. Кавани? У нас были интересные беседы, но последнее слово остается за ним. Он сам должен решить , остаться ему в МЮ или нет. Теперь я настроен более оптимистично.

В 2018 году "Рома" уступила "Барселоне" в гостях 1:4, а в Риме победила 3:0 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

Матч Рома - МЮ состоится 6 мая, начало - в 22:00 по Киеву.