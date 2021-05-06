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С Обамеянгом и без Асенхо. Составы Арсенала и Вильярреала на полуфинал Лиги Европы

Лига Европы
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Второй поединок

С Обамеянгом и без Асенхо. Составы Арсенала и Вильярреала на полуфинал Лиги Европы

Фото: Твіттер Арсеналу

Новина українською

Английский "Арсенал" и испанский "Вильярреал" объявили основу из 11 игроков каждый - на ответный матч 1/2 Лиги Европы.

Он состоится в Лондоне на домашнем стадионе "канониров" "Эмирейтс". Начало в 22:00.

Первый поединок в Испании завершился победой "Вильярреала" 2:1.

Состав Арсенала

Состав Вильярреала

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В статье: Арсенал (Лондон) Лига Европы Вильярреал
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