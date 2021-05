С Обамеянгом и без Асенхо. Составы Арсенала и Вильярреала на полуфинал Лиги Европы

Английский "Арсенал" и испанский "Вильярреал" объявили основу из 11 игроков каждый - на ответный матч 1/2 Лиги Европы.

Он состоится в Лондоне на домашнем стадионе "канониров" "Эмирейтс". Начало в 22:00.

Первый поединок в Испании завершился победой "Вильярреала" 2:1.

Состав Арсенала

???? Here's our team to face Villarreal! ???????? @Auba starts up front ???????? @HectorBellerin gets the nod ???????????????????????????? @KieranTierney1 makes the bench #️⃣ #UEL

Состав Вильярреала

Here is how the Yellows will line up for the big match in London.



ENDAVANT! ????#UEL #ItsOurTime pic.twitter.com/opKzRw8u25