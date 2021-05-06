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С Обамеянгом и без Асенхо. Составы Арсенала и Вильярреала на полуфинал Лиги Европы
Второй поединок
Фото: Твіттер Арсеналу
Английский "Арсенал" и испанский "Вильярреал" объявили основу из 11 игроков каждый - на ответный матч 1/2 Лиги Европы.
Он состоится в Лондоне на домашнем стадионе "канониров" "Эмирейтс". Начало в 22:00.
Первый поединок в Испании завершился победой "Вильярреала" 2:1.
Состав Арсенала
???? Here's our team to face Villarreal!— Arsenal (@Arsenal) May 6, 2021
???????? @Auba starts up front
???????? @HectorBellerin gets the nod
???????????????????????????? @KieranTierney1 makes the bench
#️⃣ #UEL
Состав Вильярреала
Here is how the Yellows will line up for the big match in London.— Villarreal CF English (@Eng_Villarreal) May 6, 2021
ENDAVANT! ????#UEL #ItsOurTime pic.twitter.com/opKzRw8u25
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