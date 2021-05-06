С Обамеянгом и без Асенхо. Составы Арсенала и Вильярреала на полуфинал Лиги Европы

Английский "Арсенал" и испанский "Вильярреал" объявили основу из 11 игроков каждый - на ответный матч 1/2 Лиги Европы.

Он состоится в Лондоне на домашнем стадионе "канониров" "Эмирейтс". Начало в 22:00.

Первый поединок в Испании завершился победой "Вильярреала" 2:1.

Состав Арсенала

???? Here's our team to face Villarreal!



???????? @Auba starts up front

???????? @HectorBellerin gets the nod

???????????????????????????? @KieranTierney1 makes the bench



#️⃣ #UEL — Arsenal (@Arsenal) May 6, 2021

Состав Вильярреала