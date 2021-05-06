Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЕ. Арсенал - Вильярреал 0:0. Единственный финалист не из Англии
Ничья на выезде вывела Вильярреал в финал Лиги Европы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы, полуфинал, второй матч. Лондон, “Эмирейтс”
“Арсенал” – “Вильярреал” 0:0 (результат первой игры – 1:2)
“Арсенал”: Лено – Бельерин (Нкетиа 90+1), Холдинг, Мари, Тирни (Виллиан 80) – Парти – Сака, Эдегор (Мартинелли 66), Смит-Роу, Пепе – Обамеянг (Ляказетт 80)
“Вильярреал”: Рульи – Гаспар, Альбиоль, Торрес, Педраса (Альберто Морено 90+1) – Чуквуэзе (Пино 30, Гомес 90+1), Парехо, Коклен, Тригерос – Алькасер (Бакка 72), Херард Морено
Предупреждения: Нкетиа 90+2 – Пино 86
Популярное сейчас
- Ракицкий летом может покинуть Зенит
- Минай не выйдет на матч 25-го тура с Шахтером
- GdS: Де Дзерби дал принципиальное согласие на переход в Шахтер
- Рома - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 06.05.2021
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО