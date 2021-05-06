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ЛЕ. Арсенал - Вильярреал 0:0. Единственный финалист не из Англии

Лига Европы
(1 голосов)

Ничья на выезде вывела Вильярреал в финал Лиги Европы

ЛЕ. Арсенал - Вильярреал 0:0. Единственный финалист не из Англии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, полуфинал, второй матч. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Вильярреал” 0:0 (результат первой игры – 1:2)

“Арсенал”: Лено – Бельерин (Нкетиа 90+1), Холдинг, Мари, Тирни (Виллиан 80) – Парти – Сака, Эдегор (Мартинелли 66), Смит-Роу, Пепе – Обамеянг (Ляказетт 80)

“Вильярреал”: Рульи – Гаспар, Альбиоль, Торрес, Педраса (Альберто Морено 90+1) – Чуквуэзе (Пино 30, Гомес 90+1), Парехо, Коклен, Тригерос – Алькасер (Бакка 72), Херард Морено

Предупреждения: Нкетиа 90+2 – Пино 86

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В статье: Арсенал (Лондон) Вильярреал
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Комментарии (6)
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Dimka26 (Чернигов)
07.05.2021 в 00:19
Теперь Луч будет хвастаться, что проиграть чемпиону Вильяреалу это было почетно. Если бы не они - Динамо бы взяло ЛЕ)
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metall5291 (Kharkiv)
06.05.2021 в 23:59
Искренне рад за "еловую" субмарину. За них и буду болеть в финале. Англичан и так слишком стало много.
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Dimka26 (Чернигов)
07.05.2021 в 00:07
Тоже интересно посмотреть как они выстоят против МЮ.
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Cannabis Sativa (Луцк)
06.05.2021 в 23:58
Вильярреал и в финале выиграет. У Эмери есть многократный опыт выигрышей Лиги Европы. Да им и нужнее путёвку в ЛЧ завоевать — МЮ и так в групповой этап попадает
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
06.05.2021 в 23:57
В какую суперлигу хотели эти шляпы ???
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+1
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metall5291 (Kharkiv)
06.05.2021 в 23:59
Вот и я об этом.
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0
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