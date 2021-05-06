Джака "сломался" на разминке, Чуквуезе - во время игры. Вынужденные замены в полуфинале ЛЕ

Перед самым началом матча 1/2 Лиги Европы "Арсенал" (Англия) - "Вильярреал" (Испания) у хозяев получил повреждение на разминке швейцарский опорный полузащитник Гранит Джака.

Он был уже указан как игрок стартового состава, но перед выходом на поле его заменил Киран Тирни.

Во время первого тайма повреждение получил и нигерийский вингер "Вильярреала" Самуэль Чуквуезе. Вместо него вышел 18-летний Ереми Пино.