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Джака "сломался" на разминке, Чуквуезе - во время игры. Вынужденные замены в полуфинале ЛЕ
Что именно произошло с Гранитом - пока неизвестно
Фото: Скріншот із трансляції ТК Футбол
Перед самым началом матча 1/2 Лиги Европы "Арсенал" (Англия) - "Вильярреал" (Испания) у хозяев получил повреждение на разминке швейцарский опорный полузащитник Гранит Джака.
Он был уже указан как игрок стартового состава, но перед выходом на поле его заменил Киран Тирни.
Во время первого тайма повреждение получил и нигерийский вингер "Вильярреала" Самуэль Чуквуезе. Вместо него вышел 18-летний Ереми Пино.
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