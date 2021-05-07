Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полуфинал Лиги Европы. Арсенал - Вильярреал 0:0
Фото: Твіттер Арсеналу
Ответный матч 1/2 Лиги Европы между английским "Арсеналом" и испанским "Вильярреалом".
Первый поединок закончился победой "Вильярреала" 2:1.
Арсенал (Англия) - Вильярреал (Испания) 0:0
Первый тайм
Второй тайм
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ракицкий летом может покинуть Зенит
- Минай не выйдет на матч 25-го тура с Шахтером
- Мирослав Ступар о матче Ворскла - Десна: Монзуль, которую некоторые считают лучшей, не подобает так судить
- Рома - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 06.05.2021
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату
Новости по теме
- 01:53 Прогнозы на футбол Арсенал - Вильярреал. Анонс и прогноз на полуфинальный матч Лиги Европы на 06.05.21
- 21:48 Зарубежные Рома – МЮ, Вильярреал – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция ответных матчей ½ финала Лиги Европы
- 11:15 Прогнозы на футбол Ньюкасл - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 02.05.21
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...