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Определились финалисты Лиги Европы

Лига Европы
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Определились финалисты Лиги Европы

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В финале Лиги Европы сезона 2020/21 сыграют английский "Манчестер Юнайтед" и испанский "Вильярреал".

Англичане выбили итальянскую "Рому", испанцы - английский "Арсенал".

Финальный поединок состоится 26 мая. Начало в 22:00 по Киеву.

Принимать матч будет Польша, город Гданьск стадион "Энерга".

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В статье: Лига Европы Вильярреал Манчестер Юнайтед
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