Лига Европы
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Определились финалисты Лиги Европы
В финале Лиги Европы сезона 2020/21 сыграют английский "Манчестер Юнайтед" и испанский "Вильярреал".
Англичане выбили итальянскую "Рому", испанцы - английский "Арсенал".
Финальный поединок состоится 26 мая. Начало в 22:00 по Киеву.
Принимать матч будет Польша, город Гданьск стадион "Энерга".
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