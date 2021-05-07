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Первый за 35 лет: в матче с Ромой Кавани встряхнул пыль с интересного достижения в рамках еврокубков
Эдинсон on fire
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани оформил дубль в ответном матче ½ финала Лиги Европы с итальянской "Ромой" (2:3). Напомним, на "Олд Траффорд" в первом поединке (победа "МЮ" со счетом 6:2) 34-летний уругвайский страйкер также дважды огорчил голкипера "волков".
Таким образом, как сообщает пресс-служба УЕФА, Кавани стал первым за 35 лет игроком, которому удалось забить по два мяча в каждом из двух полуфинальных матчей еврокубкового соревнования. Напомним, его контракт с "красными дьяволами" истекает 30 июня.
В сезоне-1985/86 нападающий "Кельна" Клаус Аллофс в первом матче ½ финала Кубка УЕФА с бельгийским "Варегемом" (4:0) забил два гола, а во втором (3:3) – записал на свой счет хет-трик.
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