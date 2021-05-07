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Четыре лучшие игрока недели в Лиге Европы. Команда победителя - уступила

Лига Европы
(1 голосов)

Но дубль сделал!

Четыре лучшие игрока недели в Лиге Европы. Команда победителя - уступила

Фото: Манчестер Юнайтед

Новина українською

Лучшим игроком недели в Лиге Европы по итогам двух поединков 1/2 финала стал уругвайский нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани. Он сделал дубль в ворота "Ромы" - хотя его команда проиграла 2:3.

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За звание лучшего игрока недели с Эдинсоном спорили Бриан Кристанте ("Рома", Италия), Рауль Альбиоль ("Вильярреал", Испания) и Пабло Мари ("Арсенал", Англия).

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Четыре лучшие игрока недели в Лиге Европы. Команда победителя - уступила - изображение 1
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В статье: Эдинсон Кавани Бриан Кристанте Манчестер Юнайтед
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