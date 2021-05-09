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Артета: Мы заложили основы того, что должны делать

Лига Европы
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Коуч "канониров" хочет, чтобы его клуб развивался в будущем

Артета: Мы заложили основы того, что должны делать

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Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета после ничьи с "Вильярреалом" (0:0) и вылета с Лиги Европы, рассказал о том, что нужно его команде:

"Состав нуждается в изменениях. В декабре уже было много изменений, чего не делалось годами, но это говорит о том, где мы были. Придется внести некоторые изменения, и владельцы поддержат это.

Мы все еще в процессе, за последние несколько месяцев мы заложили очень прочные столпы и основы, чтобы делать то, что мы должны делать", – сказал Артета.

"Арсенал" покинул Лигу Европы на стадии полуфинала, проиграв клубу Унаи Эмери со счетом 2:1 по двум матчам.

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В статье: Микель Артета Арсенал
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Источник:
Skysports

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