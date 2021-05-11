Динамо входит в 10-ку лучших клубов Лиги Европы по набранным очкам

Известный статистический портал Transfermarkt представил топ-10 клубов Лиги Европы , которые за всю историю турнира набрали больше всего очков.

В данном рейтинге есть и киевское "Динамо".

Киевляне сыграли в ЛЕ 74 поединка, и в этих матчах набрали 117 очков, что позволило команде расположиться на 8-м месте рейтинга.

Возглавляет рейтинг "Вильярреал", также в тройке "Севилья" и "РБ Зальцбург".