Лига Европы
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Динамо входит в 10-ку лучших клубов Лиги Европы по набранным очкам
Киевляне на 8-м месте рейтинга
fcdynamo.kiev.ua
Известный статистический портал Transfermarkt представил топ-10 клубов
В данном рейтинге есть и киевское "Динамо".
Киевляне сыграли в ЛЕ 74 поединка, и в этих матчах набрали 117 очков, что позволило команде расположиться на 8-м месте рейтинга.
Возглавляет рейтинг "Вильярреал", также в тройке "Севилья" и "РБ Зальцбург".
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