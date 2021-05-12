И Крым украинский, и Россия не Европа: Вильярреал корректно вспомнил свой путь в Гданьск

Футбольный клуб "Вильярреал" в своих социальных сетях опубликовал карту, на которой показан путь "Желтой субмарины" в финал Лиги Европы.

Многие болельщики и простые пользователи в Сети заметили, что пресс-служба клуба правильно отобразила полуостров Крым в составе Украины. Также испанцы отнесли Россию не к Европе, а к Азии.

¿Ya te has inscrito para la final de Polonia ?????



¡Elige una opción, sigue nuestras indicaciones y asiste a un momento histórico para el Submarino ????! — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 10, 2021

Большинство государств-членов ООН продолжают рассматривать весь Крым как часть Украины.

Решающий матч второго по значимости клубного европейского турнира состоится 26 мая в польском городе Гданьск на стадионе "PGE Arena". Соперником команды Эмери будет английский "Манчестер Юнайтед". Напомним, на стадии 1/8 ЛЕ "Вильярреал" прошел по сумме двух матчей киевское "Динамо" (2:0, 0:2).