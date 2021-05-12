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И Крым украинский, и Россия не Европа: Вильярреал корректно вспомнил свой путь в Гданьск
С географией у испанцев порядок
Getty Images / Global Images Ukraine
Футбольный клуб "Вильярреал" в своих социальных сетях опубликовал карту, на которой показан путь "Желтой субмарины" в финал Лиги Европы.
Многие болельщики и простые пользователи в Сети заметили, что пресс-служба клуба правильно отобразила полуостров Крым в составе Украины. Также испанцы отнесли Россию не к Европе, а к Азии.
¿Ya te has inscrito para la final de Polonia ?????— Villarreal CF (@VillarrealCF) May 10, 2021
¡Elige una opción, sigue nuestras indicaciones y asiste a un momento histórico para el Submarino ????!
Большинство государств-членов ООН продолжают рассматривать весь Крым как часть Украины.
Решающий матч второго по значимости клубного европейского турнира состоится 26 мая в польском городе Гданьск на стадионе "PGE Arena". Соперником команды Эмери будет английский "Манчестер Юнайтед". Напомним, на стадии 1/8 ЛЕ "Вильярреал" прошел по сумме двух матчей киевское "Динамо" (2:0, 0:2).
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